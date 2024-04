Den danske skuespiller Claes Bang får lige nu ros og omtale på det sociale medie X.

Og det er ikke af hvem som helst.

Der er nemlig tale om ros fra den verdenskendte forfatter Stephen King, som roser den danske skuespillers præstation i serien 'Bad Sisters' fra 2022.

»Kudos til Claes Bang, for at spille den mest modbydelige og forfærdelige mand nogensinde,« skriver Stephen King om den danske skuespiller til sine 7,1 millioner følgere på X.

BAD SISTERS (Apple+): Kudos to Claes Bang, for playing the most vile and horrible husband ever. — Stephen King (@StephenKing) April 23, 2024

I 'Bad Sisters' spiller Claes Bang den manipulerende og voldelige JP Williams, der udøver kontrol over sin kone og datters liv.

Netop derfor ender han i konflikt med seriens 'Garvey'-søstre, der ifølge Soundvenue forsøger at slå John Paul-karakteren ihjel i hvert afsnit.

Serien, og Claes Bangs præstation, fik da også fem ud af seks stjerner i Soundvenue.

Og det lader altså til, at Stephen King er enig.

Stephen King. Foto: Mark Lennihan/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Stephen King. Foto: Mark Lennihan/AP/Ritzau Scanpix

Stephen King er vel nok en af de mest kendte forfattere på verdensplan.

Han har blandt andet skrevet bøgerne 'The Shining', 'It', 'The Stand' og 'The Green Mile'.