Når du fremover skruer over på TV 2 for at se vejret, vil ét kendt ansigt snart mangle.

Efter 11 år har vejrværten Ellen Nybo valgt at forlade tv-stationen, fortæller hun på Instagram.

'Beslutningen har bestemt ikke været nem. Den har været fyldt med tårer, tvivl og vemod, for det er mange gode, sjove og spændende år af mit arbejdsliv samt fantastiske kollegaer, jeg nu siger farvel til.'

Stoppet sker i forbindelse TV 2s omstrukturering af nyhedsafdelingen.

Omstruktureringen har været med til at gøre beslutningen mindre svær, fortæller Ellen Nybo, da hun blandt andet har kunnet søge en frivillig fratrædelse.

Og fremtiden? Ja, den står åben, lyder det fra den rutinerede vært.

'Nu vil jeg nyde mine sidste otte uger som fastansat på TV 2 Vejret. Hvad der sker derefter, ved jeg faktisk ikke endnu. Men jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer,' skriver hun.

Ellen Nybo stopper officielt ved udgangen af september.

I april holdt TV 2 stormøde om ændringerne, stationen stod over for. Her blev det blandt andet meldt ud, at aftennyhederne på TV2.dk samt TV 2 News i en nær fremtid skal produceres fra Odense.

Derudover skulle 25 fastansatte og 25 tidsbegrænset ansatte opsiges.