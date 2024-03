»Jeg er en meget stolt kæreste.«

Sådan lyder det fra skuespiller Alex Høgh Andersen, da han torsdag aften tropper op med blomster i hånden til premieren på den nye musical 'Askepot The Musical', hvor hans kæreste har en helt særlig rolle.

29-årige Alex Høgh Andersen er nemlig kæreste med sin jævnaldrende skuespillerkollega Johanne Milland, der i musicalen har hovedrollen som Askepot.

»Det er fantastisk. Jeg glæder mig helt sindssygt til den her aften,« fortæller Alex Høgh og fortsætter:

Alex Høgh Andersen til premieren på 'Askepot The Musical'. Foto: Anthon Unger Vis mere Alex Høgh Andersen til premieren på 'Askepot The Musical'. Foto: Anthon Unger

»Hun har kæmpet en brav kamp derhjemme, og jeg har hørt på alt det, hun har brokket sig over om at 'finde rollen', og når hun har gået og sunget derhjemme. Det har bare været en fornøjelse at være med på sidelinjen og følge hende på den måde.«

Han fortæller, at de cirka har været kærester i lidt over et år.

De to mødte hinanden under optagelserne til en Viaplay-serie med titlen 'Kald mig far', der på grund af streamingtjenestens krise endnu ikke har fået en premieredato. Og der viste det sig altså, at de to skulle være mere end kolleger.

Alex Høgh Andersen og Johanne Milland i forbindelse med årets Reumert 2023 uddeles i Odeon i Odense, søndag den 11. juni 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Alex Høgh Andersen og Johanne Milland i forbindelse med årets Reumert 2023 uddeles i Odeon i Odense, søndag den 11. juni 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Vi passer bare skidegodt sammen. Vi griner og hygger os. Vi lavede en tv-serie sammen tilbage i sommeren 2022 og syntes hinanden var skide spændende. Det var først bagefter, at vi fandt ud af, at der var mere end det.«

Han tilføjer:

»Hun er bare så pissesej og dygtig. Jeg er en meget stolt kæreste.«

Alex Høgh Andersen har medvirket i flere film og tv-serier og fik blandt andet international opmærksomhed, da han i 2016 scorede en rolle i HBOs succesfulde dramaserie 'Vikings'.

Tidligere i år var han aktuel i Ole Bornedals biografhit 'Nattevagten: Dæmoner går i arv'.

Johanne Milland er bedst kendt for sine mange musicalroller, men har også medvirket i film som 'Venuseffekten' og 'Bedre tider'.

Se Alex Høgh Andersen fortælle om sit forhold til Johanne Milland i videoen øverst i artiklen.