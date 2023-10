For seks år siden kuldsejlede kokken Claus Meyers forretningseventyr i New York.

To år tidligere var han i 2015 sammen med sin familie rejst til byen med store drømme om at åbne en nordisk food hall og en gourmetrestaurant på stationen Grand Central.

Til trods for både en Michelinstjerne og flere åbnede restauranter endte drømmene i noget, der i høj grad mindede om et mareridt.

Hvor langt nede, Claus Meyer var, får man et indtryk af, når man læser hans nye biografi ‘Drømmer’.

Claus Meyer, sammen med kokken Gunnar Gislason, der stod for restaurant Agern på New York's Grand Central Terminal. Foto: Bebeto Matthews/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Claus Meyer, sammen med kokken Gunnar Gislason, der stod for restaurant Agern på New York's Grand Central Terminal. Foto: Bebeto Matthews/AP/Ritzau Scanpix

I bogen skriver han blandt andet:

»I går forstod jeg pludselig, hvorfor mennesker kan finde på at tage sit eget liv på grund af dårlige forretninger.«

I flere interview i anledning af bogudgivelsen uddyber Claus Meyer nu, hvor svær en tid, det var for ham.

»Jeg har aldrig overhovedet tænkt sådan en tanke før. Det skræmmer mig ad helvede til. Jeg har den mest vidunderlige familie. Jeg elsker min hustru og mine børn overalt på jorden. De elsker mig. Der er så mange ting, jeg holder af, og alligevel var det så skamfuldt at skulle indkassere det statusfald. Og så melder tanken sig: Måske havde min far alligevel ret – jeg er bare en uduelig tyk dreng fra Lolland,« fortæller den 59-årige Claus Meyer til Berlingske.

Claus Meyer vendte hjem fra USA med en flosset selvtillid, som det tog tid at reparere, fortæller han i sin nye bog. Foto: Mathias Svold Vis mere Claus Meyer vendte hjem fra USA med en flosset selvtillid, som det tog tid at reparere, fortæller han i sin nye bog. Foto: Mathias Svold

Iværksætteren, der også kan kalde sig tv-kok, mangemillionær, ridder af Dannebrog og medstifter af Noma solgte i 2014 sin virksomhed ‘Meyer’ til en kapitalfond. En handel, der indbragte ham et beløb på den gode side af 250 millioner kroner og gjorde eventyret i New York til en mulighed.

Men selvom restauranten Agern hurtigt fik en Michelin stjerne, gik det amerikanske projekt på ingen måde som planlagt.

Omsætningen kunne ikke følge med udgifterne. Byggeriet blev forsinket og sprængte alle budgetter. Huslejen var ‘vanvittig’. Restauranten blev ramt af vandskade og måtte kort efter åbningen lukke i et halvt år. Og samarbejdet med Claus Meyers amerikanske partner var svært.

Meyer endte med at poste mange af sine egne penge i drømmen og tabte mere end 100 millioner kroner på det amerikanske projekt. Men det var ikke kun penge han ofrede.

Kronprinsesse Mary og statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte i 2016 Claus Meyer i The Great Northern Foodhall på Grand Central Station i New York. Foto: Troels Graugaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary og statsminister Lars Løkke Rasmussen besøgte i 2016 Claus Meyer i The Great Northern Foodhall på Grand Central Station i New York. Foto: Troels Graugaard/Ritzau Scanpix

Som iværksætteren fortalte til Berlingske i 2020, da han var vel hjemme i Danmark igen:

»Det har belastet mig. Ikke bare økonomisk. Jeg har været så trist, at jeg i en periode mistede troen på, at jeg var dygtig. Hvis jeg en dag skal skrive mine erindringer, kommer der et seriøst kapitel om, hvad det var, jeg vågnede op til derovre.«

Det kapitel er nu skrevet og er en del af bogen ‘Drømmen’, der udkommer i næste uge.

Det sidste halve år i New York og de første otte måneder efter familien igen var hjemme i Danmark skammede han sig over, at havde ‘dummet sig’ og det føltes ‘nærmest som en depression,’ siger han til Politiken.

Her fortæller Claus Meyer også, hvad der igen fik ham på ret kurs – nemlig hans familie og hans faste rutiner:

»Der er en familie, som forventer, at jeg står op om morgenen og senere laver aftensmad, som jeg plejer. Jeg bager også brød. Det er sådan noget, man kan kontrollere. Surdejen svigter ikke én. Den reagerer fuldstændig, som den skal, bare man er der for den. Så der var en form for tryghed i mine hverdagsrutiner«.

I december sidste år blev kokkens livsdrøm ‘Meyers’ igen solgt. Denne gang til den engelske koncern Westbury Streets Holding. I dag har Claus Meyer blandt andet ansvar for innovation og nye projekter i koncernen.