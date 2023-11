Realitypersonligheden Stephanie 'Geggo' Salvarli står i en noget speciel situation.

Hun frygter nemlig, at hun har arvet sin uægte fars gæld – men så galt står det ikke til, forsikrer to advokater nu overfor B.T.

I sin og husbonden Cengiz Salvarlis podcast 'Helt ærligt' fortæller Stephanie 'Geggo' Salvarli nemlig, at hun 'var i chok', da hun for nyligt fik et brev fra Gældsstyrelsen.

Her stod der nemlig, at boet efter afdøde Sonny - der står registreret offentligt som hendes far, men som for nyligt viste sig ikke at være hendes biologiske far alligevel - indeholdt en 'fortsat restance'.

Stephanie 'Geggo' Salvarli mødte sin registrerede far Sonny i Thailand i et afsnit af 'Familien fra Bryggen'. Foto: TV3

»'Gældsstyrelsen har ved en rutinemæssig gennemgang konstateret en fortsat restance i boet efter din far Sonny. Da der ikke er foretaget bobehandling her i landet, tilskriver jeg dig som efterladende arving efter afdøde',« læser Geggo op fra brevet.

Det er et år siden, at Sonny gik bort, hvor han endte sine dage som 'udvandret til Thailand'.

»'Gældsstyrelsen søger derfor oplysninger angående bobehandlingen, da det kan være dokumentation for et afsluttet bo eller oplysninger om hvilken bobestyrer, der behandler boet',« fortsætter Geggo med at læse op fra brevet, før hun må stoppe sig selv.

Stephanie 'Geggo' Salvarli kan nemlig ingen rimelighed se i, at hun skal holdes ansvarlig for gælden hos en mand, hun kun har mødt to gange i sit liv.

Linse Kessler er mor til Stephanie 'Geggo' Salvarli - som altså ikke har Sonny som far alligevel, som det ellers var blevet registreret. Foto: Ida Guldbæk Arentsen.

Tilmed har hun for nyligt gennem dna-tests fundet ud af, at hun har en anden biologisk far.

En far, der viste sig ikke at være den fraværende stiknarkoman Sonny, som hendes mor, Linse Kessler, i sin tid registrerede som den rigtige far.

»Det er jo ikke min far. Og hvis det var min far, havde jeg heller ikke betalt noget, det skal jeg være helt ærlig at erkende. Jeg kan jo ikke gøre for, hvem der knalder min mor,« siger Geggo i det seneste afsnit af sin podcast.

Eksperter forklarer: Gældsstyrelsen har 'prøvet lykken'

Efter flere opkald rundt omkring er Geggo dog kommet frem til, at en dna-test, der beviser, at hun har en anden far, ikke er nok til, at hun kan slippe for Sonnys gældssag fra Thailand.

En mulig løsning, forklarer hun, kan derfor være, at hun bliver døbt, eller at hendes biologiske far vælger at adoptere hende, så han kan overtage pladsen fra Sonny som hendes registrerede far.

Men så vidt behøver det altså ikke at gå – og en kirkelig dåb vil i hvert fald ikke ændre noget.

»Man kan som arving ikke komme til at hæfte for afdødes gæld – ej heller i forhold til Gældsstyrelsen,« fortæller dødsboadvokat og bobestyrer Anne Kjærhus Mortensen til B.T.

Det kommer dog med én betingelse, uddyber dødsboadvokat og partner Jens Axel Kruchov.

»Hvis Geggo ikke har vedgået arv og gæld overfor skifteretten i Thailand, har hun heller ikke arvet Sonnys gæld, uanset om han måtte være hendes far eller ej,« forklarer han.

Jens Axel Kruchov er advokat med speciale i blandt andet dødsbo. Han er partner i Storm Advokatfirma. Foto: PR

Stephanie 'Geggo' Salvarli har dog aldrig haft det store at gøre med sin registrerede far Sonny.

Han har boet det meste af hendes liv i Thailand, hvor han også endte sin dage.

»Boet efter afdøde behandles i udgangspunktet i det land, hvor vedkommende boede. I fald der er aktiver i Danmark, som ikke er omfattet af behandlingen i Thailand, kan denne del af boet behandles i Danmark som et såkaldt henvisningsbo,« forklarer Anne Kjærhus Mortensen.

Jens Axel Kruchov uddyber:

»Gældsstyrelsen har åbenbart et krav mod Sonny, og det skal Gældsstyrelsen anmelde overfor den skifteret i Thailand, der behandler boet. Hvis Sonny havde aktiver i Danmark, kan skifteretten i Thailand bede om, at disse afhændes via en dansk skifteret.«

Dødsboadvokaten vurderer derfor, at Gældsstyrelsen bare har 'prøvet lykken' ved at kontakte Geggo, der stod registeret som datter til Sonny.

Men altså ikke for at få hende til at betale, men fordi hun muligvis ville kunne have hjulpet dødsboopgørelsen videre.

»Hvis boet efter Sonny er afsluttet, og Geggo ikke har vedgået arv og gæld, kan hun oplyse til Gældsstyrelsen, at hun ikke har nærmere kendskab til, hvordan boet behandles og bede styrelsen om selv at tage kontakt til skifteretten i Thailand,« lyder Jens Axel Kruchovs afsluttende bedste råd.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Stephanie 'Geggo' Salvarli.

