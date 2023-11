Carsten ‘Soulshock' Schack flyttede i 1992 fra Aalborg til Los Angeles. Her fandt han succes i musikverden, blev skudt på af bander, men oplevede også sit livs største traume.

Et mørkt kapitel i den nye bog ‘Soulshock: Succes, sorg og store stjerner’ beskriver, hvordan produceren og sangskriveren mistede sin kone i en tragisk ulykke og blev alenefar.

Det fortæller han i ‘Go’ aften Live’.

En aften i 2015 kom Soulchok sent hjem fra arbejde. Hans kone Charmayne Maxwell - kaldet Maxee - havde lavet mad, som stod klar i køkkenet.

Kunstneren tog sig et glas vin og gik rundt i huset, mens han fortalte om dagen til Maxee, der sad ude på terrassen.

Pludselig fik han fornemmelsen af, at noget var helt galt.

Han gik ud til hende og så, at hun havde spildt rødvin på gulvet. Men da han kom endnu tættere på kunne han se, at det ikke var rødvin, men Maxees eget blod, hun lå i.

Et par dage tidligere, havde Maxee heppet vildt til sønnen Nicholas fodboldkamp, hvor hun brækkede en tå. Det efterlod hende med en stor støvle, så tåen kunne hele.

Det viste sig bare, at støvlen gjorde langt mere skade end gavn.

»Hun stod på terrassen med et vinglas i hånden og prøvede at tage støvlen af, men mistede balancen og faldt bagover. Hun tog hænderne op til hovedet som en naturlig reaktion for at beskytte hovedet, men vinglasset ramte terrassen først og skar hendes halspulsåre over,« siger Carsten Schack.

Da han fandt hende, var hun stadig i live, og han blev derfor instrueret af alarmcentralen til at give hende førstehjælp.

En ambulance hentede hende til et af USA's største hospitaler, Cedars-Sinai. Det fik Carsten Schack til at tænke, at hun nok skulle overleve.

Men sådan gik det desværre ikke.

Soulshock lagde musikken fra sig og byttede den ud for madpakkesmøring og skolehentning som alenefar til en teenagesøn.

Fem år efter, da sønnen Nicholas fyldte 18 år, gav han sin far en krammer.

»Jeg ved, hvad du har gjort for mig, far,« skulle han have sagt.

Carsten Schack forstod det som en opfordring til, at han skulle til at fokusere på sig selv og musikken igen.

Og det er han så småt begyndt på, fortæller han.

‘Soulshock: succes, sorg og store stjerner' udkommer i dag 29. november på forlaget People’s Press.