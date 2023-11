Normalt er det udelukkende bag dommerbordet, at Sonny Fredie-Pedersen udfylder en rolle i 'Vild med dans'.

Men i fredagens kvartfinale blev der ikke kun delt point ud – han optrådte også med sin nye single 'Energy'.

»Det var noget helt andet. Det er jo også begrænset, hvor lang tid man bare kan sidde og få lov til at kaste numre efter andre folk. Ej, det var super dejligt at komme ud på scenen og bevæge de gamle danseben. Jeg havde en fest, det havde jeg virkelig,« fortalte han efterfølgende.

Sonny Fredie-Pedersen var ikke aftenens eneste gæstesanger. Før ham, under Mette Sommer og Morten Kjeldgaards dans, var Daimi på scenen og optrådte med 'Jeg sætter min hat som jeg vil'.

Og dommeren lægger da heller ikke skjul på, at det var lidt nervepirrende at skulle gå på scenen efter det danske nationalklenodies optræden.

»Det er dansk historie, der står der. Jeg havde så meget i mit hoved, at jeg ikke nåede at tænkte på det, men nu, hvor du siger det, så har du fuldstændig ret (i at det var ekstra nervepirrende, red.). Det var en flot aften at få lov til at komme op og optræde.«

Udover sangen gjorde Sonny Fredie-Pedersen sig også bemærket ved at uddele sæsonen første 10-tal, som gik til Fredrik Trudslev og Jenna Bagge.