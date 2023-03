Lyt til artiklen

Husker du, da Sofie Linde forhindrede Thomas Blachmans dødskys?

Sofie Linde stopper efter denne sæson som vært på 'X Factor'. I den anledning har B.T. bedt hende kommentere ti episoder fra sin tid som 'X Factor'-vært, hvor hun gjorde sig særligt bemærket.

I anden del – som kan ses i videoen øverst – gennemgår hun de næste tre øjeblikke heriblandt det vanvittige øjeblik, hvor Thomas Blachman i 2019 ville sende en deltager ud med et 'dødskys'.

Sofie Linde fortæller også, hvorfor Thomas Blachman minder om hendes far, hvordan det var at twerke og lave sjov med sine 'deller' på live-tv, og hvorfor hun særligt husker 2020 for et 'sindssygt 'X Factor'-år.

