»Det var for sindssygt! Der var krig i Europa, så hvad gør man?«

Sofie Linde stopper efter denne sæson som vært på 'X Factor'. I den anledning har B.T. bedt hende kommentere på ti episoder fra sin tid som 'X Factor'-vært, hvor hun gjorde sig særlig bemærket.

I tredje del – som kan ses i videoen øverst – gennemgår hun de sidste tre øjeblikke, heriblandt hvilke overvejelser hun gjorde sig, da hun sidste år trådte ind på 'X Factor'-scenen med et ukrainsk flag på kinden, dagen efter Rusland havde invaderet Ukraine.

Sofie Linde svarer også på, hvordan det var at se Lise Rønne overtage, da hun i 2021 gik på barsel, og så fortæller hun, hvorfor hun flere gange i løbet af denne sæson har fortrudt sit valg om at stoppe som 'X Factor'-vært.

Du kan se det hele i videoen øverst.

