Den 29. december gør Sofie Linde comeback som tv-vært.

Efter otte sæsoner med 'X Factor' sagde hun i foråret stop for at prøve noget nyt, men i den mellemliggende periode har det ikke været helt nemt at finde ud af, præcis hvad det skulle være, fortæller hun.

»Jeg har grublet helt vildt,« lyder det fra den 34-årige tv-vært og forklarer, at hun tidligere i karrieren har fået en masse positivt ud af at ryste posen rent karremæssigt.

»Jeg havde sidste år den bedste sæson på 'X Factor', og derfor snakkede jeg med min mand (Tv-vært Joakim Ingversen, red.) om, det netop derfor ikke var på tide at give stafetten videre - og slutte på en 'high'.

Sådan så det ud da Sofie Linde i foråret tog afsked med 'X Factor. Foto: Anthon Unger Vis mere Sådan så det ud da Sofie Linde i foråret tog afsked med 'X Factor. Foto: Anthon Unger

Hun fortsætter:

»Jeg har altid lovet mig selv ikke at blive en af dem, der er kørt surt i det. Og ja, så kan det godt være, at mediebranchen brænder, og at folk ikke ser tv længere - og at det derfor måske ikke var det klogeste rent taktisk, men jeg havde bare brug for at trække mig.«

Da 'X Factor' var slut, aftalte Sofie Linde derfor med sin manager, at de i en periode skulle 'lukke ned' for butikken og ikke tænke på, hvad der var 'smart rent taktisk'.

»Der kom selvfølgelig nogle tilbud i starten, men jeg havde jo allerede fået min pigedrøm opfyldt med 'X Factor', så der var eksempelvis ikke nogen grund til bare at skøjte over til naboen og lave nogenlunde det samme.«

Sofie Linde i rollen som vært på 'LOL: Den der ler sidst' Foto: Prime Video Vis mere Sofie Linde i rollen som vært på 'LOL: Den der ler sidst' Foto: Prime Video

Hun tilføjer:

»Grundlæggende havde jeg egentlig bare lyst til at lave noget, der er skægt.«

Og så var det, at streamingtjenesten Prime Video kom ind i billedet.

Sofie Linde fortæller, at hun en dag hørte, at man ville lave en dansk udgave af comedy-programmet 'LOL: Last One Laughing' (På dansk 'Den der ler sidst', red.), som hun allerede havde set en masse sæsoner af.

»Det var faktisk mig selv, der var ude og banke lidt på døren,« fortæller hun og fortsætter:

»Nu havde jeg jo lavet så meget tv med en masse store følelser og en masse på spil. Det her var bare mega sjovt, og jeg havde lyst til at lave noget, hvor præmissen simpelthen bare er at få folk til at grine.«

Den første sæson af 'LOL: Den der ler sidst' blev optaget tidligere i år i Stockholm.

Programmet går ud på, at et hold kendte danskere som Martin Brygmann, Søs Egelind og Tobias Dybvad bliver låst inde i et overvåget rum hvor det i løbet af seks timer gælder om ikke at komme til at grine.

Sofie Linde havde med sit nyt værtsjob lyst til at prøve noget, der ikke havde større formål end at få folk til at grine. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sofie Linde havde med sit nyt værtsjob lyst til at prøve noget, der ikke havde større formål end at få folk til at grine. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Sofie Linde er både vært og dommer og sidder undervejs i et kontrolrum ved siden af og holder øje med, hvem der løbende skal smides ud af konkurrencen.

Det hele får premiere den 29. december, og derefter står fremtiden igen åben for Sofie Linde, der forklarer, at hun ikke er bundet til nogen fast kontrakt med Prime Video.

»I mediebranchen er man meget gift med et sted, men der har jeg lidt haft behov for at sige, at jeg ikke er gift med nogen. Nu er det første gang, at jeg arbejder med Prime, og det har været en giga fornøjelse, og det er skægt at være en del, af at de er kommet på det danske marked.«

Hun tilføjer:

»Men jeg er som sagt ikke gift med nogen, og det kan godt være, at nogen synes, det er træls, men det bestemmer jeg heldigvis selv.«

Se en trailer for Sofie Lindes nye program øverst i artiklen.