Endnu en fredag er forbi, og 'Vild med dans' er blevet endnu et par fattigere.

Det blev endestationen for Søren Le Schmidt og Mie Moltke.

»Jeg ville selvfølgelig gerne have stået med trofæet,« lød det slukøret fra designeren.

I omdans var en af programmets helt store pointslugere Mette Sommer med Morten Kjeldgaard og Søren Le Schmidt og Mie Moltke.

Det var de tidligere fredag meget lettede deltagere, der fik fortalt, at de gik videre. Men for Mie Moltke, Søren Le Schmidt, Mette Sommer og Morten Kjeldgaard blev det tid til en omdans. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Det var de tidligere fredag meget lettede deltagere, der fik fortalt, at de gik videre. Men for Mie Moltke, Søren Le Schmidt, Mette Sommer og Morten Kjeldgaard blev det tid til en omdans. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ingen af de to par tidligere været i omdans, og det var da også en stor overraskelse, at det netop var dem, der skulle danse for deres overlevelse.

Søren og Mie nåede at få syv programmer i sæsonen.