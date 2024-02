Den danske musiker Søren Huss deler en glædelig nyhed.

Det sker på hans Facebookprofil.

Den 48-årige musiker kan således fortælle, at han i januar blev far igen, så han nu er far til to.

»Min sidste opdatering var en video af en juleand i ovnen. Det var ikke det eneste, der var i ovnen. Her i sidste halvdel af januar blev jeg far igen, og et par uger senere fik jeg sendt min femte plade til tryk,« skriver han og fortsætter.

»Alt er godt, og både barn og plade er stærke, smukke og velskabte.«

Det var i slutningen af 2023, at Søren Huss til Politiken fortalte, at han og kæresten, flamencodanser og danseskoleejer Christina Nerstrøm, ventede deres første barn sammen.

Christina Nerstrøm har en datter fra et tidligere forhold.

Det samme har Søren Huss. En datter som han fik med kæresten Camilla Jørgensen, der på tragisk vis døde i en højresvingsulykke i 2007.

I dag bor Søren Huss og Christina Nerstrøm med deres sammenbragte familie i musikerens byhus i Nyborg, som flamencodanseren købte sig ind i for to år tilbage.