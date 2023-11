Lige om lidt er det 1. december, og det betyder, at det i mange hjem er tid til at åbne første låge i julekalenderen.

En af disse kunne være Juletuben, en julekalender til børn, som er udarbejdet af 12 forskellige YouTubere. Kalenderen koster 695 kroner og indholdet bag de 24 låger har ifølge hjemmesiden en værdi på 1.297 kroner.

Et hurtigt kig på Juletubens Instagram, Facebook og Trustpilot viser dog, at modtagerne langt fra et tilfreds med den kalender, de har købt.

En af køberne er Elisabeth Hitchinson, og hun lægger ikke skjul på, at hun er skuffet og føler sig snydt over den kalender, hun har købt til sin 15-årige søn. Allerede ved første øjekast stod det klart, at kalenderen ikke var, hvad hun håbede.

»Det var min kæreste, der modtog den på sit arbejde. Han ringede hjem til mig, grinede lidt og sagde, at han ikke troede, den ville leve op til forventningerne. Han sendte mig en video af den, og vi var enige om, at det gjorde den på ingen måde.«

På hjemmesiden stod der, at kalenderen vejede otte kilo, men da Elisabeth Hitchinsons kæreste vejede den, røg den kun op på tre kilo.

»Vi forventede, at det var lidt flere personlige ting. Det kunne måske have været en t-shirt med en autograf på, så det blev lidt mere personligt end en pakke mikrobølgepopcorn, dåsesodavand eller nudler. Jeg kender ikke de forskellige YouTubere, men der er formentlig - i et eller andet omfang - en historie til hver ting, men det levede i hvert fald ikke op til mine forventninger i forhold til prisen,« forklarer hun.

I kalenderen var der blandt også en lille chokoladejulemand, en vingummiburger, armbånd, batterier, en dåse, hvor der står Juletuben, og ingefærshots.

Elisabeth Hitchinson tror ikke på, at kalenderen har den værdi, som det påstås.

»Jeg føler mig snydt. Det er virkelig min følelse af det.«

Elisabeth Hicthinson var ikke i tvivl om, at kalenderen også ville skuffe hendes søn. Derfor besluttede hun sig for at snakke med ham om, hvad kalenderen indeholder.

Og rigtigt nok, da de sammen løftede låget, kunne hendes søn godt se, at kalenderen ikke var noget at råbe hurra for.

»Jeg er ked af det på de mindre børns vegne, hvor forældrene måske ikke kan have den her snak med dem, fordi børnene ikke helt forstå prissætning og den slags ting. Nu må forældrene i stedet lægge ansigtet i de rette folder hele december måned for at imødekomme den gode julestemning. Jeg synes, det er en fiasko.«

Elisabeth Hitchinson har besluttet sig for at returnere kalenderen, og her vil hun gerne rose virksomheden bag, MultiMarketing, for at være imødekommende og beklagende over for den skuffelse, hun har oplevet.

Det samme er virksomhedens ejer, Palle Østergaard, da B.T. snakker med ham om Juletuben. Han lægger sig kort og godt fladt ned.

Der har tidligere stået på hjemmesiden, at julekalenderen skulle veje otte kilo, men det er vist ikke rigtig tilfældet?

»Det beror på en fejl. Der skulle stå et kiloantal på, så vi var sikre på ikke at komme til at betale for meget i fragt. Så det var en dum fejl.«

Hvordan er den samlede værdi af de 24 ting i julekalenderen opgjort?

»Den er opgjort efter vejledende udsalgspriser på det, det ville koste på en portal, hvor du køber merchandise fra en YouTuber. Der er nogle hjemmesider, hvor du kan købe varer fra en YouTuber, hvor de eksempelvis har en kop med logo på, og den kop koster mere, når det er en YouTuber, der sælger den.«

»Hver YouTuber har cirka lavet én låge med deres eget design på, og den vare har en højere værdi. En af de ting vi har været vidne til er, at vi desværre har lavet for få af de her specielle ting, og derfor har vores enkeltstykspris været alt for høj. Og det er vi godt klar over her på bagkant er noget lort.«

Hvordan har du det med, at der er nogen, der skriver, at de føler sig snydt?

»Jeg har skrevet til dem allesammen, at hvis der er nogen, der føler sig snydt, så sender de den retur og får pengene tilbage. Vi er slet ikke ude på at snyde nogen, det her er lavet som en sjov og anderledes idé til jul, og derfor er det bare dødærgerligt, at det her sker.«

»Jeg kan kun understrege, at det her ikke er lavet for at snyde nogen eller hive penge ud af nogen. Vil de ikke have den, så skal de have pengene retur.«