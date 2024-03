Den danske skuespiller Henrik Petersen er gået bort 71 år gammel.

Det bekræfter formand for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe Rasmussen, på Instagram.

'Vores tidligere formand, gode ven, kæreste, far, familiemedlem, kollega og gode menneske Henrik Pedersen er revet fra os. Det var ventet men ikke mindre sørgeligt,' lyder det.

Til Ekstra Bladet har familien bekræftet dødsfaldet og udtalt, at skuespilleren sov ind efter længere tids sygdom med familie omkring sig.

Henrik Petersen var selv formand for Dansk Skuespillerforbund fra 1997 til 2009.

Derudover har han medvirket i film og tv-serier som 'Submarino', 'Landsbyen' og 'Bryggeren'.

Ud over det var han også kendt på Frederiksberg med sit ejerskab af værtshuset Alléenberg.

Noget som Benjamin Boe Rasmussen også kommenterer i sit opslag til sin nu afdøde ven.

'Jeg lærte selv Henrik at kende da han ejede Alleenberg! Værtshuset på Frederiksberg hvor alle i branchen: høj og lav, kunstnere, teknikere og direktører mødtes og drak sæt til den lyse morgen, mens musikalske folk trykkede den af bag klaveret.

'Alléenberg var ikke bare et værtshus, men et sted man kunne møde ligesindede og hvor Henrik var kongen og var god til at gi en smøg og et godt råd.'

Derudover sender han tanker til familien i opslaget.

'Jeg håber, han har fået fred nu, og jeg sender de varmeste tanker til hans familie. Jeg er glad for at vi i bestyrelsen nåede at gøre ham til æresmedlem og anerkende den arv, han efterlod.'