Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer har været udsat for et noget særpræget indbrud.

For tiden lejer influenceren og komikeren nemlig en sort bil, som Line Hoffmeyer for nylig opdagede, at nogen var brudt ind i.

Og denne nogen havde altså efterladt sig massevis af spor.

Spor i form af krummer.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer. Premiere på filmen Vildmænd i Imperial Bio. Onsdag 2. februar 2022.

Der var nemlig rester fra det, der kunne have lignet en afslappet stund med en pakke kiks i den lejede bil, som parret havde glemt at låse, men trods alt parkeret på en privat, indhegnet parkeringsplads nær deres hjem.

»Sædet var lagt helt ned, det havde vi ikke gjort. Der lå en tom pakke tuckiks – ingen af os har haft tuckiks,« forklarer Line Hoffmeyer torsdag i en story på Instagram.

»Bagagerummet var endevendt for genstande. Bare glad for, at det ikke var vores bil,« fortsætter hun.

For den ubudne gæst fik ingen værdigenstande med sig, da parret ikke havde efterladt noget af værdi i den lejede bil.

Til gengæld blev Line Hoffmeyer altså den følgende dag mødt af en masse krummer, skraldet fra en pakke TUC-kiks og et bilsæde, der stod anderledes, end da hun dagen forinden forlod bilen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Line Hoffmeyer til det særprægede indbrud, herunder om hun har meldt det til politiet.