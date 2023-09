Danskerne ser allerede en hel del til ham på tv-skærmen, når han er med som dommer i det nye DR-program 'Danmarks næste tøjdesigner'.

Men snart ser de endnu mere til Søren Le Schmidt – det bliver dog hos konkurrenterne fra TV 2.

Han er nemlig en del af holdet, som i år skal deltage i 'Vild med dans'.

Onsdag aften var det dog hverken som dommer eller danser, at Søren Le Schmidt talte med B.T. Det skete i stedet som gæst til premieren på den nye Netflix-film 'Ehrengard: Forførelsens kunst'.

Og her garanterede han, at der ingen sure miner er fra DR over, at han nu også skal gøre sig på den konkurrerende kanal.

»Der er ikke noget der. Vores program med DR er optaget for længe siden, og hvornår det lige skulle ligge på sendefladen, det kan man aldrig vide, så at det lige ligger oveni hinanden, det er bare sådan, det er.«

De andre deltagere i årets 'Vild med dans' bliver Andreas Bo, Barbara Moleko, Kasper Fisker, Dulfi Al-Jabouri, Fredrik Trudslev, Mette Sommer, Sebastian Bull, Katinka Lærke Petersen og Özlem Cekic.

Det bliver samtidig den sidste sæson med Sarah Grünewald som vært.