Mette Sommer nåede hele vejen til finalen af årets 'Vild med dans', men måtte i sidste ende se sig slået af Kasper Fisker og Karina Frimodt.

Der bliver dog som bekendt en ledig plads i næste sæson af det populære program, idet Sarah Grünewald har valgt at stoppe som vært.

Det store spørgsmål efter finalen var derfor, om Mette Sommer mon kunne finde på at smide en ansøgning til jobbet. Ifølge Se&Hør har - eller er - hendes navn i hatten hos TV 2.

»Det ved jeg ikke. Lige nu koncentrerer jeg mig om i aften. Jeg skal ud og have nogle fadøl, og så kan det da godt være, at jeg tager fat i nogen … Ej, det var for sjov. Nu må vi se, det kunne da være meget fedt, men lige nu er det fadøl og ferie,« sagde hun.

»Men du ville være god som vært,« lød det fra dansepartner Morten Kjeldgaard.

Mette Sommer blev et kendt ansigt, efter hun deltog i TV 2-programmet 'Bachelor'.

Siden tog hun skridtet videre og blev en af de to kvinder i 'Bachelorette', hvis gunst 16 mænd kæmpede om.

Hun løb dog ikke af med kærligheden i programmet. I stedet fandt hun den, da hun kom hjem, i form af sin gamle flamme Kristian Lindegaard.

Mette Sommer og Morten Kjeldgaard endte med en tredjeplads i årets 'Vild med dans', mens Fredrik Trudslev og Jenna Bagge tog sig af andenpladsen.