Fredag morgen er Elvira Pitzner steget på et fly ud af Dubai.

Efter tre døgns fængsling og knap tre måneders tilbageholdelse i ørkenstaten under anklager om utroskab er den 26-årige realitystjerne blevet frikendt og har fået sit pas tilbage.

Og det glæder selvsagt Elvira Pitzners far, at hans datter har fået ophævet sit udrejseforbud og igen kan forlade Dubai som en fri kvinde.

Hans Helmgaard Kristiansen vil dog ikke bekræfte, at det er Danmark, flyveturen går til.

»Vi er alle glade for, at Elvira kommer til EU. Tilbage til Europa. Det har noget at gøre med, at der er andre regler, og andre måder at se på kvinder,« forklarer Hans Helmgaard Kristiansen til B.T.

Det lyder lidt på dig, som om hun ikke lander i Danmark?



»Det har jeg ikke nogen kommentarer til,« afviser Hans Helmgaard Kristiansen.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

Elvira Pitzner skrev ellers tidligt fredag morgen, at hun var 'homebound', samt lagde et billede på Instagram af sine to hunde, som hun forinden frikendelsen fik fløjet ned til sig i Dubai:

»En envejsbillet til Danmark, tak,« skrev hun her i en taleboble til den ene hund.

Hans Helmgaard Kristiansen har heller ikke ønsket at svare på, hvorvidt han selv vil stå klar i lufthavnen, når Elvira Pitzner lander fra Dubai.

Stor familiefest klar: 'Det er dybt tragisk, at hun har skulle igennem det'

Dog er der lagt en stor familiesamling i kalenderen, hvor hele den udvidede familie kan se hjemvendte Elvira Pitzner igen.

»Vi skal alle sammen mødes i den nærmeste fremtid, både hendes kusiner og fætre, min far og min søster. Min søster har en fødselsdag snart, så det er en lejlighed til at samles. Og nu bliver det hele med et ekstra festligt krydderi,« siger Hans Helmgaard Kristiansen.

Hans Helmgaard Kristiansen er erhvervsmand og blandt andet kendt som kronprinsesse Marys gamle ridelærer. Foto: Privat Vis mere Hans Helmgaard Kristiansen er erhvervsmand og blandt andet kendt som kronprinsesse Marys gamle ridelærer. Foto: Privat

For det er selvsagt, at alle er glade for, at Elvira Pitzner og hendes ven, iværksætteren Mortada Haddad, som hun blev anholdt og tilbageholdt sammen med i Dubai, nu er frie til at forlade ørkenstaten igen.

»Dem, der virkelig har været presset, er Elviras ven Mortada og så Elvira, specielt Elvira på grund af de undersøgelser, hun har måttet undergå. De to har været under pres. Vi andre har bare været kede af det, ulykkelige og magtesløse,« forklarer Hans Helmgaard Kristiansen.

»Det er dybt tragisk, at hun har skulle igennem det. Men vi må lægge det bag os.«.

Går mod Katerina Pitzner: 'Diplomatiet sejrer'

Elvira Pitzners far vil også gerne sende en tak til de danske myndigheder i Dubai, som har hjulpet hans datter frem til den nylige frikendelse og nu udrejse.

»Det er dejligt, at diplomatiet i sidste ende sejrer,« lyder det fra Hans Helmgaard Kristiansen.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR. Vis mere Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

Elvira Pitzners mor, Katerina Pitzner, har dog tidligere kritiseret hjælpen fra dansk hånd i deres datters sag.

Men overordnet er familien Pitzner meget glade for den bistand, som det danske konsulatet har ydet Elvira Pitzner, forsikrer faren nu.

»Det kan være svært at vide, hvor meget eller lidt, der er blevet gjort, hvis man ikke hele tiden har fingeren på pulsen. Hun er en løvemor, så det er forståeligt, at hun har været såret og presset også,« forklarer Hans Helmgaard Kristiansen til slut.