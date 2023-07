Det var en synkende fornemmelse, som den tidligere tv-vært Sisse Fisker stod med sidste uge, efter at Lauritz.com havde kontaktet den velgørenhedsorganisation, som hun har stiftet.

Firmaet, der er forgældet til op over begge ører, kunne nemlig meddele Smilfonden, at de 409.000 kroner som de 'holdt' for fonden, der hjælper syge børn, efter en auktion af signerede fodboldtrøjer fra FCK, ikke ville blive udbetalt i den nærmeste fremtid.

Sisse Fisker kunne lynhurtigt se, at alt det fonden havde planlagt af aktiviteter og initiativer for børnene til efteråret forsvandt mellem fingrene på hende, og der var intet, hun kunne gøre ved det.

Det fortæller hun til B.T.

»Vi var så stolte over samarbejdet mellem os, FCK (der leverede og signerede de trøjer, der blev auktioneret red.) og Lauritz.com. Det var jo et kæmpe samarbejde og den dag, hvor vi samlede pengene ind, var der jo en kæmpe festlig stemning,« fortæller hun og fortsætter:

»Det var tilbage i april. Så får vi en mail i starten af sidste uge, hvor vi får fortalt, at vi ikke kommer til at få pengene, fordi de er indefrosne i forbindelse med, at firmaet har den her store gæld. Vi tænker først, at det ikke kan være rigtigt, så vi kontakter selvfølgelig vores advokat.«

Men den var desværre god nok.

Advokaten kunne fortælle fonden, at der ikke var noget at gøre.

»Jeg tænker ikke, at vi ser de penge igen. Det kan man jo håbe, men det regner jeg bestemt ikke med.«

Dermed var der altså behov for at tænke i nye baner, hvis efterårets aktiviteter i Smilfonden skulle reddes.

»Det starter med, at Anders Breinholt deler på sin Instagram, at han var en af dem, der havde købt en fodboldtrøje og doneret til fonden, og at han selvfølgelig var vred på vores vegne over, at vi nu ikke fik pengene,« fortæller Sisse Fisker.

Sisse Fisker er trådt tilbage som bestyrelsesformand i fonden, men er stadig bestyrelsesmedlem. Hun stiftede fonden tilbage i 2014 og har siden sørget for aktiviteter og at forsøde livet for familier, som kæmper med kronisk og alvorlig sygdom hos børn. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix Vis mere Sisse Fisker er trådt tilbage som bestyrelsesformand i fonden, men er stadig bestyrelsesmedlem. Hun stiftede fonden tilbage i 2014 og har siden sørget for aktiviteter og at forsøde livet for familier, som kæmper med kronisk og alvorlig sygdom hos børn. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix

En følger hos Anders Breinholt besluttede herefter at starte en indsamling til Smilfonden, og det gav folkene i fonden samme idé.

»Vi ser denne her indsamling, og vi beslutter os for, at vi også vil starte en på vores egen kanal!«

Og herefter er det bare gået stærkt, fortæller Sisse Fisker.

Indsamlingen startede fredag eftermiddag klokken 16.00, og søndag aften havde Smilfonden indsamlet over 500.000 kroner.

»Det er jo helt vildt. Det har været så skør en weekend. At gå fra at være rasende, frustreret og ked af det og så til at mærke, hvordan så mange mennesker støtter op om vores fond. Vi havde været på røven, hvis vi ikke havde fået samlet ind, og nu har vi fået mere, end vi havde til auktionen,« lyder det glad fra Sisse Fisker, der sammen med resten af fonden har klaret indsamlingen fra sin ferie.

Flere kendte har ifølge Sisse Fisker også støttet op om projektet.

Erhvervsmanden Lars Seier havde i første omgang købt en af fodboldtrøjerne til auktionen for 23.000 kroner.

»Og nu har han så sendt ekstra 23.000 kroner, fordi han synes, at fonden stadig skal have de penge,« fortæller Sisse Fisker.

Også Thomas Helmig har hjulpet fonden og holdt en auktion på sin Facebook-profil, hvor han auktionerede en plakat væk.

Buddet endte på 10.000 kroner, der er gået direkte til fonden.

B.T. har været i kontakt med Laurtiz.com omkring de penge, de ikke har udbetalt fonden.

De fortæller, at de beklager, at pengene ikke kan udbetales.

'Det har altid været hjerteblod for Lauritz.com at drive vores velgørenhedsauktioner for at indsamle midler til trængende mennesker i samarbejde med store og små organisationer. Gennem tiden har vi gennemført over 300 velgørenhedsauktioner og indsamlet for i alt over 70 millioner kroner I den forbindelse har vi altid doneret alle salærer til de vigtige formål.'

'Det er derfor også med et tungt hjerte, at vi ikke har kunnet afregne flere af vores velgørenhedsauktioner her i foråret, herunder Smilfonden. Det beklager vi dybt,' lyder det fra administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm.