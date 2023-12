Simon Kvamm har prøvet det meste, man kan som musiker i Danmark, men for tre år siden, fik han alligevel noget af en overraskelse.

Den i dag 48-årige 'X Factor'-dommer var i januar 2020 stået frem med sit nye band Hugorm.

De havde allerede fået booket et job på sommerens Roskilde Festival, men Simon Kvamm tænkte, at bandet ville have godt af at sparke projektet i gang med en række diskotekskoncerter i vintermånederne.

»Jeg havde tidligere kigget på sådan nogen som L.O.C. og Nik og Jay, når de tog rundt med et USB-stick og en mikrofon og tænkt, at det måtte jeg også prøve en dag,« fortæller Simon Kvamm og fortsætter:

Simon Kvamm i front for Hugorm på Smukfest store Bøgescene 2023. Foto: Anthon Unger Vis mere Simon Kvamm i front for Hugorm på Smukfest store Bøgescene 2023. Foto: Anthon Unger

»Man tager rundt om natten og spiller korte shows på alle mulige diskoteker for at få nogle kilometer i benene og noget hård hud – og det skal jeg love for, at vi fik.«

Simon Kvamm havde kort forinden været vant til at spille for tusindvis af mennesker med Nephew.

Med Hugorm startede han forfra, og da trioen den 1. februar 2020 stillede op på et diskotek i Helsingør, ventede et helt nyt syn.

»Der var nul mennesker,« fortællere Simon Kvamm med et smil og fortsætter:

»Folk var jo fuldstændig ligeglade. De kendte ikke til det, og var jo også meget yngre, end dem vi henvender os til.«

Kort efter lukkede Danmark ned på grund af coronakrisen, så Hugorm startede med Simon Kvamms egne ord ud i 'voldsom modvind'.

»Det var sjovt at prøve, men satme også hårdt. Men jo, vi gennemførte koncerten i Helsingør,« fortæller Simon Kvamm og tilføjer:

»Hvis vi på et andet tidspunkt render ind i, at det kun er barpersonalet, der står i rummet, hvor vi er hyret til at spille, så spiller vi. Sådan er det.«

Simon Kvamm fotograferet på et pressemøde for den kommende sæson af 'X Factor'. Foto: Anthon Unger Vis mere Simon Kvamm fotograferet på et pressemøde for den kommende sæson af 'X Factor'. Foto: Anthon Unger

Siden vinteren 2020 er Hugorm blevet et af Danmarks mest hypede livebands.

De har lige været på turné med Frank Hvam, og til næste efterår skal de ud på deres første arenatour, hvor de blandt andet spiller i Royal Arena i København.

»Jeg har jo prøvet det før, men med Hugorm, er det noget nyt, fordi det er så legende og mærkeligt et projekt, så jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad vi kan der,« fortæller Simon Kvamm og tilføjer med et smil, at han formentlig er færdig med at spille diskoteksjobs.

»Jeg tror, det er et overstået kapitel. Jeg prøvede det, og så tænker jeg, at det skal jeg ikke prøve igen.«

Simon Kvamm fortæller mere om episoden i Helsingør i DR's minidokumentar 'Vision', som kan ses HER.