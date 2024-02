En Mary i Danmark og en Mary i Afghanistan lever vidt forskellige liv. Det faktum førte til et særligt øjeblik med dronningen for TV2-korrespondent Simi Jan.

I anledningen af dronning Marys fødselsdag mandags delte korrespondenten et helt særligt minde fra et par år tilbage.

Til 'børnenes dag' i 2018 holdt Simi Jan en tale, hvor hun satte fokus på de mange forskellige skæbner, som børn kan have rundt om i verden og særligt ét område i talen berørte dronning Mary.

»Jeg fortalte en historie om min afghanske søster, der også hedder Mary, som drev et krisecenter i Kabul. I dag er afghanske Mary flygtning i USA, mens vores egen Mary er blevet dronning af Danmark. På den måde arter livet sig forskelligt, og det skal vi være bevidste om,« siger Simi Jan til B.T., der møder hende torsdag aften til Echoprisen.

Simi Jan havde været nervøs for at holde talen foran dronningen, der ifølge korrespondenten er kendt for at være en stor taleskriver. Men et par dage senere modtog Simi Jan et overraskende opkald.

Dronning Mary var blevet dybt berørt af hendes tale og valgte derfor at give Maryfondens årlige donation til krisecentret i Afghanistan.

»Begge mine Maryer er seje og stærke kvinder, som jeg beundrer og respekterer. Jeg håber, at de en dag kan møde hinanden,« siger Simi Jan.

Hun fortæller også, at hun dengang tilbød at vise den daværende kronprinsesse krisecentret i Kabul, men sikkerhedsniveauet var for lavt til, at det kunne lade sig gøre.

I stedet modtog kvinderne i krisecentret donationen fra Maryfonden.

»Dronning Mary gjorde en kæmpe forskel for kvinderne. De græd af glæde, da de hørte nyheden,« siger Simi Jan.

Kvinders rettigheder i Afghanistan er stort set ikke-eksisterende siden Talebans overtag i 2021, som har påvirket krisecentret. Simi Jan fortæller, at det stadig eksisterer, men opererer under hårde vilkår.