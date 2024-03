Musicalstjernen Silas Holst optræder i lang glimmerkjole, stiletter – og nu også klap for øjet.

Det var dog ikke meningen, da den tidligere Vild med dans-deltager endnu en gang indtager rollen som dragqueenen Lola i forestillingen »Kinky Boots« på Det Ny Teater.

Der hører en god mængde makeup til, når man skal spille dragqueen. Og det var også den store mængde, der blev skyld i det uplanlagte stykke tilbehør.

»Jeg har fået en allergisk reaktion fra sminken, hvilket er lidt weird, når man spiller dragqueen med masser af sminke,« siger 41-årige Silas Holst til HER&NU.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af SilasSchwartzHolst (@silasholst)

Han fortæller desuden, at holdet bag musicalen efterfølgende har været gode til at lave en masse forskellige øjenklapper, der matcher hans kostumer.

Det kan dog være svært at optræde, når ens syn er halveret. Derfor har han valgt ikke at bruge klapperne på scenen, da det er svært at afstandsbedømme og holde balancen i stiletterne med kun ét øje.

Uden klap generer øjet ham lidt under forestillingerne - for det svier, klør, og udsynet er ikke det samme som normalt.

Derfor har stjernen fået to fridage fra teatret til at hvile øjet, og en lægetid er proppet i kalenderen.

Silas Holst spiller dragqueenen Lola, der hjælper skomageren Charlie med at redde hans families fabrik. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Silas Holst spiller dragqueenen Lola, der hjælper skomageren Charlie med at redde hans families fabrik. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

'Kinky Boots' spiller indtil 7. april, og derfor må Silas Holst holde makeuppen ud lidt endnu.