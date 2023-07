»Det er aldrig tilfredsstillende.«

Sådan siger Silas Holst nu til B.T. om det underskud på 1,1 millioner kroner, han netop har kunnet fremvise.

Underskuddet fremgår af det nye årsregnskab for hans hovedselskab, holdingselskabet Fat Cow ApS, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

»Når man investerer i en idé, så tager det nogle gange lidt tid, før det giver overskud. Så det er ikke noget, jeg er bekymret eller nervøs over,« forklarer Silas Holst.

Det er da også særligt en af musicalstjernens nyere idéer, der har kostet ham det store underskud, forklarer han.

Nemlig hans såkaldte The Boyband Tour, hvor han sammen med fire andre kollegaer turnerer landet rundt og optræder med gamle boyband-klassikere.

»Boybandturnen koster jo mange penge - at sætte sådan et show op og få lavet lidt larm omkring det og få etableret det - og så kan man forhåbentligt høste frugterne lidt senere hen,« forklarer Silas Holst.

»Det ville i hvert fald være drømmen. Det er jo en chance, man skal være villig til at tage.«

The Boyband Tour er startet ud som en underskudsforretning, der har kostet Silas Holst dyrt. Men den 40-årige musicalstjerne er stadig ved godt mod. Foto: PR. Vis mere The Boyband Tour er startet ud som en underskudsforretning, der har kostet Silas Holst dyrt. Men den 40-årige musicalstjerne er stadig ved godt mod. Foto: PR.

Selvom underskuddet på 1,1 millioner kroner i hovedselskabet - som samler musicalstjernens mange virksomheder - lyder stort, så er det reduceret fra over det dobbelte året forinden.

Det negative resultat - med ikke mindst nedskrivninger på finansielle aktiver for godt 1,6 millioner kroner - har dog stadig sultet egenkapitalen, der nu er røget ned under 340.000 kroner.

Den første omgang af boybandturnéen har da også - 'som forventet' - været en ren underskudsforretning.

Det kan man ikke mindst se på regnskaberne i Silas Holsts holdingsselskabs virksomhed DetGårTitGodt, hvorfra han producerer boybandturnéen.

Sådan ser det ud for resten af Silas Holsts virksomheder Silas Holst er i alt ejer af seks virksomheder. Men selvom hans resterende fire selskaber herunder har formået at genere overskud, så har det langt fra været i en liga, der har kunnet redde det overordnede underskud hos musicalstjernen. Silas Holst ejer virksomheden Kalvekrøs, der står for hans danseundervisning, særligt på danseskolen i Rødovre, og som dirigeres af Kasper Staal Jørgensen, har fået et lille overskud. En sjat under 180.000 kroner er det blevet til. Det har samtidig pyntet på egenkapitalen, der kunne vokse til over 507.000 kroner. Her har der kunnet udbetales lige i underkanten af 11.000 kroner til den ene ansatte. Derudover ejer Silas Holst også lige over halvdelen af onlinedanseskolen Dansedamerne med Benjamin Martin Østergaard. Det har de to herrer skrabet et 'tilfredsstillende' overskud på lige godt 96.000 kroner hjem på. De skriver dog stadig i årsregnskabet, at de er beredte til at spytte flere penge i virksomheden for at fortsætte driften af den i de kommende år. Egenkapitalen i virksomheden er da også svundet godt ind, så der nu er et minus på mere end 61.000 kroner. Der har da også været betalt udbytter for 400.000 kroner. Det oveni lønudbetalingen på lidt over 84.000 kroner til den ene ansatte i virksomheden. Restauranten Greenburger, som Silas Holst fortsat ejer 85 procent af gennem DetGårTitGodt ApS, har fået et smalt overskud. Ikke meget mere end 31.000 kroner kunne det blive til, men selv et positivt resultat har ikke været nok til at fjerne den 'væsentlige usikkerhed om fortsat drift', som hærger virksomheden. Egenkapitalen nærmer sig da også de 2 millioner kroner i minus. Derfor har Silas Holst altså også her 'lovet at støtte selskabet det kommende år med den nødvendige likviditet, således at selskabet kan honorere sine økonomiske forpligtelser.' Selskabet er da også gået fra at have fem til bare en enkelt ansat, der er blevet honoreret med 155.000 kroner i årsløn. Investeringsselskabet Fuhs Invest ApS, som Silas Holst ejer halvdelen af, har dog ikke 'haft den store aktivitet'. Derfor er det altså 'tilfredsstillende', at kunne levere et positivt resultat - modsat året forinden - på lidt under de 28.000 kroner. Egenkapitalen er ligeledes vokset til op i underkanten af 65.000 kroner.

Her er underskuddet vokset til et stort minus på godt 1,47 millioner kroner.

Også her har egenkapitalen måtte lide og ryge i et stort minus på knap 1,24 millioner kroner.

Det lidet flatterende resultat er tilmed så skidt, at det 'indikerer usikkerhed om selskabets fortsatte drift'.

Men her har Silas Holst selv og banken altså været villige til at støtte virksomheden, så de planlagte aktiviteter - altså flere sæsoner af boyband-turneen - kunne fortsætte.

»Der skal mere til at stresse mig, for det var jeg forberedt på, da vi satte det op, at det ville se sådan ud det første år eller to måske, og så ville det forhåbentligt vende,« lyder det nu fra Silas Holst.

Han er nemlig forberedt på, at der heller ikke i år kommer grønne tal på bundlinjen.

»Jeg har gang i tre nye, ret store projekter, så alt efter hvordan det går,« lyder det kryptisk om fremtidsudsigterne til slut fra musicalstjernen.