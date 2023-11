Den ældste er 28 år. Den yngste to. Og at forældrerollen har forandret over årene, er han ikke det mindste i tvivl om.

»Men jeg kan jo ikke bare være sådan en gammel bagstræberisk en, der siger 'det hele var bedre i gamle dage'. Det dur ikke. Så jeg har taget en principbeslutning om, at jeg simpelthen ikke gider være en sur gammel mand,« slår han fast. Sigurd Barrett.

I år kan den populære forfatter og entertainer fejre 25 år i børnenes tjeneste. Har med blandt andet 'Sigurds bjørnetime', 'Sigurds Danmarkshistorie' og 'Sigurd fortæller bibelhistorier' gennem årtier begejstret hundredtusindvis af børn.

Men hvor han rent professionelt har fulgt sin egen mavefornemmelse, har han som far til syv børn skullet navigere i en verden, hvor spillereglerne har ændret sig radikalt.

»I dag bliver alt dokumenteret. Når du tjekker børnene ind, er det digitalt. Og du skal også skrive ind, hvornår børnene hentes og af hvem,« forklarer han.

»Mange af dem, der er jævnaldrende med mig, som ikke har fået små børn igen – og det er trods alt de fleste – siger 'godt det ikke er mig, der har børn i dag, for det er da helt forfærdeligt'. Men sjovt nok er det ikke dér, jeg står.«

»For via mine store børn har jeg i løbet af deres ungdomstid fulgt med i, hvad der skete på nettet og sociale medier, og har sat mig ind i det. Det har jeg været nødt til. Så jeg gider ikke være en sur gammel mand.«

»Det kan godt være, at jeg synes, at det var mere afslappet i gamle dage, hvor de ikke havde samme dokumentationskrav, men når nu de er der, så vil jeg hellere 'go-with-the-flow'.«

»For hvis det er det, der giver mening i den her tidsalder, så gør man det,« siger Sigurd Barrett.

56-årige Sigurd Barrett har altid brugt sin egne børn som testpiloter. Også de to små. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 56-årige Sigurd Barrett har altid brugt sin egne børn som testpiloter. Også de to små. Foto: Bax Lindhardt

Men selvom han som moden far har formået at tilpasse sig de nye tider, er det trods alt ikke alt, han sluger råt.

»Jeg kan så godt have min egen grænse. For eksempel gider jeg ikke sidde og deltage i alle de aula-diskussioner. Og det er mange år siden, at jeg stod af,« smiler Sigurd Barrett med en hovedrysten og uddyber:

»Allerede under forældreintra, da det begyndte med 'er der en anden, der kan have pølsebrød med på fredag, for vi skal….', og en anden svarede: 'ja, det kan jeg måske godt, men til gengæld vil vi gerne slippe for pizza'. Arh men stop det.«

»Det kan jeg simpelthen ikke sidde og læse om. Det har jeg ikke tålmodighed til. Så vil jeg hellere være ham, der køber hele lortet, end jeg vil sidde og læse om, hvem der har tid til hvad. Det er bare mit temperament. Der bliver jeg lidt adhd-agtig,« griner han.

At være far til syv børn i alderen 2 til 28 har dog også haft sine fordele for 56-årige Sigurd Barrett.

For med dem har han gennem flere årtier haft 'testpiloter' inden for rækkevidde.

»Mine børn har inspireret helt vildt meget. Hele vejen igennem. Jeg har altid prøvet tingene af på dem.«

Arkivfoto af Sigurd Barrett på slap børneline med bjørnen Bjørn. Foto: Ditte Bjerregaard/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af Sigurd Barrett på slap børneline med bjørnen Bjørn. Foto: Ditte Bjerregaard/Ritzau Scanpix

»Det har jeg også gjort nu med de nye bjørnetimer. Der har jeg siddet sammen med de små og set, hvornår de syntes, at noget var fedt, og hvornår de stod af på det eller fandt det for kedeligt. Så det har jeg altid gjort,« smiler Sigurd Barrett.

Som med alderen er blevet bedre til at være mere tilstede og være nærværende i sit eget – og ikke mindst børnenes – liv.

»Jeg har for eksempel lige været i sommerhuset med de to små, hvor vi byggede en kæmpe BRIO-bane.«

»Men jeg nåede da at tænke, at jeg gerne lige ville tjekke min telefon, inden jeg stoppede mig selv og sagde 'fuck nej, nu sætter du dig ned leger med dine piger'.«

»Så jeg blev udnævnt til tankpasser, og hver gang toget havde kørt en runde, skulle jeg putte benzin på. Og det var en fed følelse at sidde der.«

»Jeg er jo en halvgammel herre, jeg er 56, så man bliver lidt øm i knæene, men det føles bare godt. Og det er sådan en far, jeg allerhelst vil være.«

»Det ville være løgn at sige, at jeg er det hele tiden, men jeg prøver på det og skatter de momenter højt. Det er en rigtig god stund.«

'Sigurds bjørnetime 25 års jubilæumsshow' turnerer i hele landet frem til 23. april

Læs også: