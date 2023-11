Først kunne seerne hos DR1 sagtens følge med direkte, da de prominente gæster ankom til gallamiddagen i forbindelse med det spanske statsbesøg.

Igennem ankomsten i drabantsalen sendte DR nemlig deres udsendelse, men lige da æresgæsterne, det spanske kongepar, skulle til at ankomme, så stoppede DR deres liveudsendelse på flow-tv.

I stedet kunne man på DR1 se den nye sæson af 'Sporløs', der altså ikke blev sendt live, men derimod var optaget på forhånd.

Og det undrede flere seere, der i B.T.'s liveblog spurgte til, hvorfor man pludselig ikke længere kunne følge med i gallamiddagen på Christiansborg.

»Stor kritik af DR for afbrydelse inden det spanske kongepars ankomst og henvise til DR tv, som slet ikke har streaminkapacitet nok. Det var nok ikke gået under en direkte fodboldkamp,« skrev en læser.

»Det er trist, at 'Sporløs' er vigtigere end at sende live. Nu har DR tvunget os 60-årige til at operette en profil til dr.dk tv til næste gang, de blander traditionelt tv med streaming,« skrev en anden.

»Hvorfor vælger de det? Det er meget rodet,« lød det fra en tredje.

Faktisk svarede hele 1035 af B.T.s læsere, at de var trætte af pausen i DRs dækning, fordi kanalen valgte at sende 'Sporløs' midt under ankomsten og før, at liveseerne havde set det spanske kongepars ankomst.

Til B.T. svarer DRs chef for Event- og Programproduktion, Niels Jacob Schøtt, at der var tale om en afvejning i sendefladen, fordi der også var mange seere, der havde glædet sig til 'Sporløs'.

»Med vores prioritering af sendefladen i går aftes ønskede vi at tilgodese så mange seere og interesser som muligt. Vi har mange seere, der har glædet sig til en ny sæson af 'Sporløs', mens det var muligt først at følge gallamiddagen live på DR1, og når 'Sporløs' løb over skærmen, at se videre på DRTV.«

Der var altså ifølge chefen for Event- og programproduktion ikke tale om en nedprioritering af gallamiddagen, men et forsøg på at gøre alle glade.

»Vi ville selvfølgelig gerne have haft hele velkomsten til gallamiddagen direkte med på DR1, men med den her model kunne vi tilgodese så mange seere som muligt,« lyder det.

Niels Jacob Schøtt pointerer også, at man efter 'Sporløs' faktisk kunne se hele DRs dækning af middagen på flow-tv.

»Efterfølgende kunne de mange fans af Sporløs få et fint sammendrag af aftenens gallamiddag på DR1,« forklarer DR-chefen.

B.T. dækkede hele gallamiddagen, og du kan læse vores dækning her.