Det var i den grad ikke en sjov oplevelse for Mette Sommer og Morten Kjeldgaard at stå i deres første omdans.

Det stod klart efter fredagens program, hvor de lige skulle sunde sig ovenpå den skæbnesvangre dans.

»Det var forfærdeligt,« lød det kort fra Mette Sommer, der hurtigt blev suppleret af Morten Kjeldgaard:

»Det var lige så forfærdeligt, som vi havde snakket om, at det skulle være. «

Og selvom det er gået godt alle de andre fredage, så havde Morten Kjeldgaard forberedt sig på, at omdansen var en mulighed.

Parret var i den grad lykkelige over at være gået videre. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Vi havde forberedt os på, at det kunne ske. Vi ved, at de andre er virkelig dygtige.«

Han havde da også en teori om, hvorfor parret kom i omdans.

»Vi ligger måske alle sammen meget tæt, og vi føler os på ingen måde sikre. Vi var mentalt klar.«

Men den udlægning var Mette Sommer ikke helt enig i.

»Men så alligevel ikke. Fordi jeg tænkte tanken, men det kan man ikke forberede sig på, det kan man ikke,« fortalte hun.

De var også overraskede over, at det var Søren Le Schimdt og Mie Moltke, de endte med at stå over for i omdansen.

»Der er et meget højt niveau. Og det var vildt at stå i omdans med dem. Vi ved, hvad de kan, og folk har sagt, at de ville få en finaleplads, og de er jo mega gode. Så man kan aldrig vide sig sikker,« fortalte Morten Kjeldgaard.

Mette Sommer har også accepteret, at det kan gå alle veje i danseprogrammet.

»Der er ingen garanti. Det er fair nok. Det er en del af gamet.«

Og selvom parret har klaret sig godt i programmet, er de slet ikke der, hvor de tænker på, om de kommer til finalen.

»Vi er bare glade for at komme til næste uge. Jeg tænker slet ikke på finalen,« lød det fra Mette Sommer.

Det blev et farvel til Søren Le Schimdt og Mie Moltke, der nåede at få syv fredage i programmet.

Du kan læse B.T.'s dom af fredagens program her.