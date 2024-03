Det blev en brat afslutning på skiferien for skuespiller Sebastian Jessen og familien.

I et opslag på Instagram fortæller 'Kærlighed ved første hik'-skuespilleren, at hans søn fem-årige Wilhelm desværre har brækket benet.

»Efter blot to timer på ski, sluttede skiferien for vores elskede Wilhelm. Begge skinnebens knogler i hans venstre ben, knækket midt over, lige over skistøvlen, og så endda på min vagt,« lyder det indledningsvist.

Derfor er det også en meget berørt Sebastian Jessen, der skriver videre om skiulykken.

»Skyldfølelsen er næsten ikke til at bære. Et sandt smertehelvede i snart 24 timer.«

Parret har sammen to sønner. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix Vis mere Parret har sammen to sønner. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Det har ifølge faderen været helt utroligt hårdt for den lille søn.

»Han er en fighter, en ægte viking, som den norske læge sagde. Uden tvivl det værste døgn i hans liv.«

Skiferien er nu slut for familien, der skal mod Danmark igen.

»I dag går turen hjem til DK og direkte på sygehus, hvor de skal tage stilling til, om gipsen kan klare det, eller om han skal under kniven,« skriver han tydeligt berørt over situationen.

Sebastian Jessen er far til to sønner sammen med Karin Buchardt Jessen, som han blev gift med i 2016.

Parret har fem-årige Wilhelm og den tiårige Hector sammen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra skuespilleren.