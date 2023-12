Midt i november afslørede Casper Christensen, at han tidligere på året var blevet indlagt i Spanien under optagelserne af tv-programmet 'All Exclusive'. Nu kan man se, hvad der skete.

I 'All Exclusive', der kan ses på Viaplay, taler Casper Christensen og Mikael Bertelsen – ofte under varme himmelstrøg – med forskellige kendte danskere.

I denne uges afsnit har de besøg af 'X Factor'-dommer Thomas Blachman og efter en dag i de spanske bjerge, hvor de blandt andet får spillet golf, ser man pludselig Casper Christensen forlade bordet under aftensmaden.

»Jeg er nødt til at have en pause. Jeg har en ekstrem smerte i maven. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Det gør sindssygt ondt,« lyder det fra den 55-årige komiker.

I klippet – som du kan se øverst i denne artikel, ser man Casper Christensen forlade optagelserne og fortælle udenfor kameraets rækkevidde, at han ikke har det særlig godt.

Det viser sig, at Casper Christensen har fået akut brok i lysken, hvilket sender ham på et nærliggende privathospital, hvor han må overnatte.

Næste morgen fortæller han Mikael Bertelsen og Thomas Blachman om den smertefulde oplevelse:

»Det var simpelthen akut brok, hvor et stykke af tarmen prøvede at undslippe vores samtale.«

Komikeren Casper Christensen er aktuel med bogen »Casper«, der handler om hans liv og er skrevet af forfatteren Martin Kongstad. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Komikeren Casper Christensen er aktuel med bogen »Casper«, der handler om hans liv og er skrevet af forfatteren Martin Kongstad. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har søndag forsøgt at få en uddybende kommentar fra Casper Christensen, men desværre uden held.

I november fortalte han om oplevelsen i sin og Frank Hvams podcast 'Casper ringer til Frank'.

»Jeg har så mange smerter, at hele kroppen går i chok. Og så siger jeg: 'Jeg skal på hospitalet nu',« husker han tilbage og fortæller videre i podcasten, hvordan lægerne hurtigt fandt ud af, at noget af tarmen var røget ud i lysken og havde sat sig i klemme.

Med morfin fik han styr på de store smerter, og det lykkedes lægerne at trykke tarmen på plads, så han næste morgen kunne vende tilbage til Mikael Bertelsen og Thomas Blachman for at afslutte optagelserne.

I podcasten forsikrer Casper Christensen, at han kom over det, og at der ikke er noget at være bange for.

Frank Hvam spørger, om han er okay i dag, og Casper Christensen svarer ja og tilføjer, at han forhåbentlig snart skal opereres for det.