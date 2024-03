'Wauw for en uge', skriver Sara Maria Franch-Mærkedahl på Instagram.

Den 43-årige tidligere TV2-vært og 'Vild med dans'-vinder har torsdag aften delt en billedserie, der viser, at hun i sidste uge kom galt afsted med næsen.

»Jeg faldt desværre lidt uheldigt i sidste uge,« skriver hun videre og fremviser blandt andet et billede af sin brækkede næse fra skadestuen.

(Se billedet nederst i artiklen)

Hun fortæller også, at hun senere blev ringet op af en læge fra Bispebjerg hospital, der kunne fortælle, at de ved gennemgang af scanningen havde opdaget fraktur på næsen.

Sara Maria Franch-Mærkedahl danner par med skuespiller Nicolaj Kopernikus. Foto: Anthon Unger Vis mere Sara Maria Franch-Mærkedahl danner par med skuespiller Nicolaj Kopernikus. Foto: Anthon Unger

Sara Maria Franch-Mærkedahl har samtidig fået et gult/blåt øje i den ene side af ansigtet, men slutter sit opslag af med at fortælle, at det hele bør se mere 'normalt' ud i dag fredag.

Se billederne herunder: