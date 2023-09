Sarah Grünewald står disse fredage for sidste gang på ‘Vild med dans’-scenen.

Hvad fremtiden byder på efter hendes sidste sæson som vært ‘ved ingen’ ifølge hende selv – men der er trods forlovelsen med produceren Benjamin Kaniewski i hvert fald ikke et bryllup på vej.

For selvom den 39-årige tv-værts JA for halvandet år siden var 'det dejligste, jeg har givet', så er bryllupsplanlægningen endnu ikke startet.

»Jeg har lige været til et bryllup med nogen, der blev gift, efter de har været sammen i 27 år. Der er noget meget smukt i også at vente med at blive gift, så man også fejrer og hylder den kærlighed, man har haft i lang tid. Så det kan godt være, vi venter med at blive gift,« forklarede Sarah Grünewald til B.T. efter premieren.

Sarah Grünewald er vært på sin sidste sæson af 'Vild med dans' dette år, her til fredagens premiere. Men fremtiden ligger åben, fortæller hun. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Sarah Grünewald er vært på sin sidste sæson af 'Vild med dans' dette år, her til fredagens premiere. Men fremtiden ligger åben, fortæller hun. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Der er jo nogen, der siger, man skal være gift efter halvandet år som forlovede – sådan gør du ikke?

»Jeg tror ikke, jeg plejer at gøre, hvad nogen siger, så jeg gør det bare på min måde!« siger Sarah Grünewald.

Så er du måske nærmere at vente de 27 år, du nævnte før?

»Ja, det kan godt være,« lyder det med et grin.

For fremtiden efter 'Vild med dans' står ikke mejslet i granit for den 39-årige tv-vært.

Hverken på den romantiske eller den arbejdsmæssige front.

»Jeg tager mit liv lidt, som det kommer. Jeg har det bare skide godt, og jeg har lyst til at blive gift, og han har lyst til at blive gift, og så gør vi det lige pludselig!« forklarer Sarah Grünewald.

For nuværende bor hende og Benjamin Kaniewski dog ikke sammen, selvom de begge bor i det københavnske.

Sarah Grünewald har de sidste fire år dannet par med produceren Benjamin Kaniewski – herunder halvandet år som forlovede. Foto: Anthon Unger. Vis mere Sarah Grünewald har de sidste fire år dannet par med produceren Benjamin Kaniewski – herunder halvandet år som forlovede. Foto: Anthon Unger.

Men heller ikke det skridt i forholdet ligger umiddelbart i kortene for parret.

»Nej, ikke lige nu – vi bor i samme gade, vi har været sammen i fire år, vi er top forelskede, og vi har det skide godt. Jeg tror ikke, jeg passer ind i nogen etiketter – altså det der med, at man skal flytte sammen, og man skal have en sammenbragt familie – prøv at høre, man skal bare have det godt, og hvis man har en opskrift på det og kan mærke det, så skal man følge den selv – det gør jeg!«