Danserne er hovedpersonerne i 'Vild med dans'.

Alligevel er det ved mere end én lejlighed sket, at især vært Sarah Grünewald er endt i spotlyset – eksempelvis som dengang, hvor hun fik sagt, at guitaristen i The Antonelli Orchestra 'spillede trusserne af kvinderne'.

I fredagens program var det dog ikke, hvad værten sagde, men derimod hvad hun ikke kunne sige, som løb med opmærksomheden.

Da den fælles wienervals skulle præsenteres, flettede ordene sig godt og grundigt sammen, og resultatet blev et godt gammeldags grineanfald. Da det var lige ved at komme under kontrol, begyndte publikum at grine – og så grinede Sarah Grünewald igen, endnu højere.

»Vil I ikke godt være søde at lade være med at grine. Hvor er det irriterende,« lød det grinende fra værten, som ikke fik meget hjælp fra sin medvært Martin Johannes Larsen, der ikke kunne gøre meget andet end at vente på, at latteren faldt til ro.

Det lykkedes til sidst, og de fem par kom på gulvet til wienervalsen.

Sarah Grünewald har gang i sin sidste sæson som vært på det populære program. En tjans hun har haft siden 2013.