For halvandet år siden blev Sarah Grünewald tørlagt.

Den 39-årige tv-vært besluttede sig for aldrig at drikke alkohol igen overhovedet, ikke engang et glas vin, for at lægge sit misbrug endegyldigt bag sig.

Nu har hun så taget næste skridt på rejsen om at blive den bedste version af sig selv.

Sarah Grünewald har nemlig de seneste tre uger trænet yoga, pilates og styrketræning i op til to timer om dagen.

»Jeg træner rimelig intenst lige nu. Nogle gange bliver det der træning hængt op på, at det er fordi, jeg skal lave fjernsyn, men det er jo egentligt også bare fordi, at jeg gerne vil det. Det hører jo ligesom sammen med at begynde at passe rigtig godt på sig selv,« fortæller Sarah Grünewald til B.T og uddyber:

»Vi kører bare! Nu har jeg trænet rimelig intenst i en måned, og jeg kan se det! Altså min røv er gået nedad de sidste fire år, og det er jo det, der sker med tyngdekraften og alderen, men jeg er begyndt at kunne se det på den, på mine arme og min krop, at den har det godt! Så jeg kan godt forstå, man bliver bidt.«

Sarah Grünewald er blandt andet kendt som vært på TV 2-programmet 'Vild med dans'.

Hun plejede ellers at skulle slæbe sig ned til træningscenteret.

»Og nu er jeg jo selv blevet en af dem der, der bliver sindssyg, hvis jeg ikke har været nede i to-tre dage og fået rørt mig – og det er fedt! Det er fedt at kunne mærke, at jeg begynder at bliver stærk og ikke er så forpustet længere.«

Så Sarah Grünewald træner og mediterer på livet løs. Og selvom det er så »drømmefanger-hippie-agtigt, som det kan blive«, så er hun blevet »bidt af det«.

»Men det er klart, alle ekstremer er usunde, så det skal man jo også passe på med, at man ikke lige pludselig bliver fanatisk,« siger 'Vild med dans'-værten.

»Det er lidt ligesom Botox – der er jo ikke nogen, der pludselig stopper op og fortæller én, at man er blevet for buff. Så man skal virkelig selv lige mærke efter også.«

Indtil videre er der dog ikke noget at grue for der, hvis man spørger Sarah Grünewalds kæreste, musikproduceren Benjamin Kaniewski.

Sarah Grünewald med manden i sit liv, Benjamin Kaniewski.

»Jeg har nogle gode mennesker omkring mig, som jeg har bedt om at være ekstremt ærlige, og jeg har for nylig sagt til min mand, at han skal sige det til mig, hvis jeg lige pludselig bliver for trænet – og der var han smadret af grin, fordi han selv er helt buff. Han sagde: 'You are not there yet!'« fortæller Sarah Grünewald grinende.

Men den 39-årige tv-vært, model og skuespiller har også endnu en grund til, at træningen er ekstra intens for tiden.

For hun har flere hemmelige og tidskrævende projekter i støbeskeen, som hun også gerne selv vil være i »god form« til og dermed have »mere mentalt overskud« til.

»Jeg må jo ikke sige noget om det, sådan er gamet. Så er der pressedag, så får man castet at vide, du kender det. Jeg ville jo blive slået ihjel af de forskellige produktionsselskaber, hvis jeg begyndte at snakke om alt det der,« siger Sarah Grünewald med et grin.