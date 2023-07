'Vild med dans' kan i år fejre 20 års jubilæum.

Og når TV 2s dansekonkurrence til september begynder på ny, så bliver det igen med det nye værtspar Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen i front.

Det bekræfter Sarah Grünewald overfor B.T.

»Ja, vi er værter igen i år – det tænker jeg godt, jeg må sige,« røber den rutinerede 'Vild med dans'-vært med et grin.

Sarah Grünewald fik værtsdebutanten Martin Johannes Larsen med i sidste sæson, og i år skal de to 'Vild med dans'-værter igen styre løjerne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er så dejligt et program at lave, og når man får lov at få det på afstand, så savner man det bare,« forklarer hun om, hvorfor hun har valgt at takke ja til endnu en tur i manegen.

Og det er kun 'fuldstændig dejligt', at hun har fået sin nye medvært Martin Johannes Larsen med igen.

Deltagerne er også på plads

Mens årets sæson bliver hendes 10 års jubilæum på 'Vild med dans', så er det samtidig også dansekonkurrencens 20 års jubilæum på skærmen.

Og det lover hun, man som seer vil komme til at kunne mærke.

»Vi kommer helt klart til at omfavne og fejre, at programmet har stået så flot i tyve sæsoner,« røber Sarah Grünewald.

Og selvom hun lige nu holder en langt og velfortjent sommerferie – og kun har fået taget pressebilleder til den kommende 'Vild med dans'-sæson – så har hun allerede fået hvisket et par navne i øret.

Flere deltagere til den nye sæson er nemlig også på plads.

Sarah Grünewald vender for tiende gang tilbage i 'Vild med dans' i den kommende sæson til september på TV 2. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men hvem de er, forbliver en hemmelighed.

»Men det bliver virkelig godt! Jeg har altid fuld tillid til dem, der caster på 'Vild med dans'. Det er en blandet flok mennesker, og det giver altid nogle meget spændende dynamikker,« siger Sarah Grünewald.

Nyt program sætter nye standard for branchen

Men lige nu nyder hun sommerferien efter 'nogle travle måneder' – og med udsigt til flere af slagsen under 'Vild med dans'.

Ikke mindst har Sarah Grünewald brugt den forgangne tid på tv-optagelser.

Hun har nemlig deltaget i Discoverys realityformat 'Over Atlanten' – og så har hun også været deltager i endnu et, endnu hemmeligt, program på TV 2.

»Jeg har fået lov til at lave et nyt spændende program, som kommer til foråret næste år. Produktionsmæssigt og billedmæssigt og alt muligt, der tror jeg, vi kommer til at sætte baren rimelig højt for, hvordan fjernsyn kan laves. Jeg har i hvert fald været meget imponeret!« lyder det fra Sarah Grünewald.