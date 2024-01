En særlig oplevelse var sidste år med til at give Sarah Grünewald modet til at trække stikket og stoppe som vært på 'Vild med dans'.

Den 39-årige tv-vært er for tiden aktuel i det nye TV 2-program 'Shaolin', hvor ni kendte danskere rejser til Sydkorea for at lære en gammel kinesisk livsfilosofi.

Programmet blev optaget sidste forår, og da hun kort efter også krydsede Atlanterhavet i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', fik hun en åbenbaring.

»Jeg lavede 'Shaolin' og var i Korea i tre uger. Så var jeg hjemme i fem dage, og så krydsede jeg Atlanten. De to programmer var virkelig navlepilleri på højt plan, og jeg tror, det gjorde, at jeg fandt ud af, at jeg var et ret godt sted i mit liv,« fortæller Sarah Grünewald og fortsætter:

»Når man står stærkt, tror jeg, det er nemmere at tage de lidt modige beslutninger, og jeg kunne mærke, at jeg var klar til at springe ud i noget uvist.«

Og det gjorde hun så.

Efter 11 sæsoner som vært på et af Danmarks største tv-programmer har Sarah Grünewald nu altså kastet sig ud i et nyt freelanceliv uden et sikkert efterårshit i baghånden.

»Der er virkelig rart faktisk,« smiler Sarah Grünewald og tilføjer:

»Sidste år var jo et sindssygt år. Jeg stod i morges og tænkte 'shit, peakede jeg sidste år?'. For det var så store oplevelser. Jeg har været så glad og taknemmelig. Går det så ned nu?«

Hun fortsætter:

»Men det tror jeg er en del af det, jeg har sagt ja til hos mig selv. Netop at være i frit fald og turde lave en.. (Sarah Grünewald fægter op og ned med armene for at vise en rutchebane-kurve, red.).

Hvad hun præcis skal nu, må hun ikke afsløre, men som freelancer har hun selvfølgelig lagt en plan, fortæller hun.

»Jeg har sagt ja til nogle relativt store tv-opgaver og har også sideløbende mit eget projekt, som jeg er i gang med at udvikle på. Jeg har fundet ud af, at jeg sætter enormt meget pris på dybden i os mennesker. Jeg har lyst til at lave nogle programmer, hvor vi kan inspirere hinanden og tør sige tingene højt.«

Sarah Grünewald har tidligere i karrieren også prøvet sig af som skuespiller. Senest i filmen 'Lille sommerfugl' fra 2020.

Adspurgt om, hvorvidt hun gør sig tanker om mere i den retning, svarer hun:

»Jeg sender ikke castingbånd, men jeg har gode møder. Det er det, der har været ret dejligt. Der er mange grene i spil lige nu med alt muligt forskelligt.«

Så du har endnu ikke ringet i panik til TV2 og spurgt, om du alligevel ikke må være 'Vild med dans'-vært til efteråret?

»Nej, det har jeg ikke, haha.«

Det første man ser dig I efter 'Vild med dans', er altså i realityformatet 'Shaolin'. Hvordan har du det med det?

»Ja, det er noget helt andet. Jeg synes faktisk, at det er en dejlig kontrast. Nu har jeg stavret rundt i de smukkeste kjoler og høje hæle i 'Vild med dans'. Det er rart, at man også kan få en fornemmelse af, hvordan jeg er, når jeg ikke er i 'Vild med dans'' meget satte format.«

Hun tilføjer:

»'Shaolin' er alt andet end en kasse. Det er enormt autentisk og ærligt, og jeg har følt mig klar til, at man skal lære mig lidt at kende, som jeg er.«