En tung sorg har i disse dage lagt sig over den populære vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl.

For livet er ved at rinde ud for hendes elskede far. 'Min lille papi', som hun kærligt kalder ham.

Tirsdag blev faderen indlagt på hospice. Dét, der for de fleste er endestationen.

‘Min lille papi har det desværre rigtig dårligt. Og mit hjerte er helt utrolig ulykkeligt over situationen’, som hun skriver i et opslag på Instagram, hvor hun også udtrykker sin usikkerhed over, om hun bør dele den triste nyhed.

‘Hvor går min grænse for at dele? Hvad gider I at høre om? Kan jeg tillade sig at være glad her på profilen, mens jeg også er ked af det i det private…? Det synes jeg lige nu er lidt svært at finde ud af’, skriver hun videre.

Og har altså valgt at være ærlig. Hudløs ærlig. Om sin smerte.

Det er flere måneder siden, at hendes far, 81-årige Seid Mærkedahl Cuchillo blev alvorligt syg.

»Han er nyresyg, lungesyg, hjertesyg og har diabetes og skal i dialyse, hvis han ellers kan tåle det.«

»Det er hårdt at én, som man har været så knyttet til, er så syg,« som Sara Maria Franch-Mærkedahl fortalte til B.T. tilbage i april.

I sin storhedstid var hendes far en berømt balancekunstner, som turnerede i hele verden. Og det var gennem ham, at hun fik sin kærlighed til cirkusverdenen, når hun som barn flere måneder om året var på turné med ham.

Men da forældrene blev skilt, da hun var ti, valgte han at skrue ned for turnélivet for bedre at kunne være der for sin datter.

»Jeg er den eneste, som han har i Danmark, for resten af hans familie er i Iran. Så vi er en enhed, der hører sammen.«

»Det er dét, der binder ham her. Det eneste han lever for, er i realiteten mig og min børn.«

»Jeg har følt en særlig ofrelse fra min fars side, som gør, at det er underligt, når han ikke længere er der, fordi jeg føler, at han er dén, der bare elsker mig uanset hvad,« som hun dengang fortalte til B.T. om deres stærke bånd.

Båndet, som nu er tæt på at briste.

Dette rørende foto sammen med sin far Seid delte Sara Maria Franch-Mærkedahl for blot et par uger siden.

De seneste måneder har Sara Maria Franch-Mærkedahl løbende delt opdateringer om faderens tilstand.

‘Her i hytten går det noget op og ned – desværre mest ned. Men humøret er som altid helt i top og øjnene fuld af sjælens magiske energi,« skrev hun for blot få uger siden og delte et rørende billede af hende og hendes ukuelige far.

Og måske er billederne og minderne snart alt, hvad hun har tilbage.

‘Derfor har jeg været stille og er det nok også lidt endnu’, skriver hun på Instagram.