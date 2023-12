Bestseller-familien sadler om.

I foråret 2022 samlede den danske milliardær Anders Holch Povlsen og hans far Troels Holch Povlsen flere af deres design- og boligvirksomheder i en ny selskabskonstruktion, men det ændrer de nu igen.

Det skriver Finans.dk.

I den nye konstellation er Anders Holch Povlsen blevet majoritetsejer af lampevirksomheden Frandsen.

Troels Holch Povlsen grundlagde Bestseller-virksomheden i 1975. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Troels Holch Povlsen grundlagde Bestseller-virksomheden i 1975. Foto: Liselotte Sabroe

Troels Holch Povlsen, der grundlagde Bestseller tilbage i 1975, sætter sig samtidig på hele ejerskabet af designvirksomheden &Tradition, der er er kendt for designklassikere fra brands som Verner Panton og Arne Jacobsen.

Lise Kaae, der er administrerende direktør for Anders Holch Povlsens samlede holdingselskab Heartland fortæller til Finans.dk, at de håber, at man ved at dele det op kan forløse selskabernes individuelle potentiale.

»Vi håber og tror, at mere enkle strukturer kan skabe endnu bedre vilkår for at de hver især indfries,« lyder det i en skriftlig kommentar.