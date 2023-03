Lyt til artiklen

'Kære jer! Der har godt nok været stille herinde i lang tid.'

Sådan starter komiker og skuespiller Ruben Søltoft ud i et opslag på Instagram.

For der har været stille på Ruben Søltofts sociale kanaler. Det seneste opslag er helt tilbage fra sommeren 2021.

Det har der dog været en helt speciel grund til, skriver 'Minkavler'-stjernen.

'Det har der, fordi jeg gik ned med stress for to år siden. Det går endelig bedre, hvilket er virkelig dejligt! Jeg har savnet jer, og det er vidunderligt at være ude at optræde igen!'

Herefter takker han alle dem, som er blevet hængende på komikerens Instagram.

Og nyheden om stressmeldingen har også udløst en masse kærlighed i kommentarfeltet.

Blandt andet fra medstjernen i 'Sjithappens', Jonathan Harboe, der skriver, at han 'ingen steder går'.

Og ligeledes har Infernal-musikeren Lina Rafn skrevet: 'Kærlighed din vej. Jeg er her stadig.', mens tv-vært Mattias Hundebøll har sendt en masse hjerter afsted.

I efteråret 2015 udgav Søltoft sit første onemanshow 'Mit Hoved', som han turnerede rundt i Danmark med. Siden 2016 har han også lagt stemme til flere animationsfilm og været med i flere serier på TV 2 og TV 2 Zulu. I efteråret 2018 turnerede Søltoft rundt i landet med sit andet onemanshow 'Ting Fra Min Mund'.