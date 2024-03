Tidligere fredag lød det, at den sydafrikanske sangerinde Tyla har aflyst sin forestående verdensturné.

Hun står som et af hovednavnene til sommerens Roskilde Festival - og her regner de fortsat med, at hun dukker op. Festivalens kommunikationsafdeling skriver i en mail til B.T.:

'Tylas show på Roskilde Festival til sommer bliver ikke påvirket af de aflysninger, Tyla netop har meldt ud. Vi ved, at Tyla glæder sig meget til at spille på Roskilde Festival.'

Den 22-årige sangerinde, der er kendt for hittet 'Water', skal spille i Roskilde onsdag den 3. juli.

Tyla. Foto: Allison Dinner/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tyla. Foto: Allison Dinner/EPA/Ritzau Scanpix

På Instagram forklarer hun, at hun det sidste år har haft en skade, som kun er blevet mere og mere smertefuld, og derfor har hendes læger rådet hende til at aflyse sine turné.

'Ord kan ikke beskrive min frustration i dette afgørende punkt i min karriere', skriver hun blandt andet.

Tyla skulle have spillet flere steder i Danmark i år.

Udover Roskilde Festival var hun sat til at spille i Amager Bio den 24. marts, men den koncert er ifølge spillestedets hjemmeside blevet udskudt.

'Vi har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at bekræfte en ny showdato. Billetkøbere skal blot beholde den nuværende billet, da denne vil være gyldig til den nye dato, som vi håber snart at have på plads', skriver Amager Bio.

Spillestedet tilføjer, at Ticketmaster snarest muligt vil sende en mail ud til alle billetkøbere med mere information.