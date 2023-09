Jonas Vingegaard og Glyngøre er næsten blevet synonymer.

Men alt godt har en ende, og den danske cykelstjerne har meddelt, at en flytning står for døren.

Det er endnu ikke helt afgjort, hvor han og familien rykker hen, men Schweiz er nævnt som en mulig destination.

Man kunne tænke, at sådan en nyhed ville skabe panik hos Jonas Vingegaards svigermor, Rosa Kildahl, som er kendt fra den 'Den store bagedyst', men det er nu langt fra tilfældet.

»Det er lige før, det er lige så hurtigt at tage til en by i Europa, som det er et rejse til København,« forklarede hun på den røde løber til Wallmanns Cake i Cirkusbygningen i netop København.

Så det er ikke dig, der kommer til at sætte foden ned?

»Nej, jeg kommer til at besøge dem så ofte, som jeg kan.«

Helt rolig var hun også, da hun henover sommeren fulgte med i Tour de France. Noget, som nok ikke mange danske cykelfans kan prale af, da duellen mellem Jonas Vingegaard og slovenske Tadej Pogacar langt hen ad vejen var ufattelig tæt.

»I år faldt der fuldstændig ro over det, for der vidste jeg bare, at det kan han det her. Jeg kunne bare læne mig tilbage, for han har gjort det en gang, og skulle det glippe, for der kan jo komme uheld i sådan et langt etapeløb, så kan man sige, at han har været der,« slog hun fast.