For halvanden måned siden søgte Robert Hansen om fodlænke.

Og nu har den 44-årige skuespiller fået svar på, hvorvidt han må afsone sin dom på fire måneders fængsel for vold hjemme på Frederiksberg.

'Da der bliver spekuleret rigtig meget i hvordan jeg skal afsone min dom, kommer her en opdatering. Jeg er gået i gang med afsoning af min dom - med fodlænke i mit hjem og med de regler der medfølger. Ser frem til at få det overstået og starte på en frisk,' skriver den kendte skuespiller lørdag på Instagram.

Han tilføjer desuden, at han ikke vil udtale sig yderligere til medierne, før han er færdig med forløbet.

'Mit fokus er på at få det bedre og passe på de mennesker jeg har omkring mig. Ønsker jer alt det bedste derude,' lyder det fra skuespilleren.

Der har været flere faktorer, der har kunne besvære Robert Hansens ønske om en fodlænke.

Under retssagen kom det frem, at han var sygemeldt på grund af den negative bevågenhed omkring voldssagen, hvorimod fodlænke er tiltænkt personer, der skal kunne passe et arbejde under deres afsoning.

Desuden er det et krav, at man ikke indtager alkohol eller ulovlige stoffer under en fodlænkeafsoning, hvilket vil blive uanmeldt kontrolleret løbende.

Under retssagen fortalte Robert Hansen dog, at han allerede da modtog hjælp for sit misbrug og i forvejen jævnligt afleverede urinprøver.

Op til fodlænkeafgørelsen har Robert Hansen været en fri mand, siden han i august blev idømt voldsdommen ved byretten på Frederiksberg.

Robert Hansen bor i en lejlighed på Frederiksberg. Det er her, han søgte om at afsone sin dom med fodlænke, ligesom det var her, han begik de to forhold af vold, han er blevet dømt for. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Robert Hansen bor i en lejlighed på Frederiksberg. Det er her, han søgte om at afsone sin dom med fodlænke, ligesom det var her, han begik de to forhold af vold, han er blevet dømt for. Foto: Bax Lindhardt

Han valgte dengang ikke at anke sagen, som han også blev dømt til at betale omkostningerne af.

Sagen blev anlagt af hans ekskæreste, den tidligere realitypersonlighed Nynne Larsen, der anklagede ham for tre forhold af vold.

Robert Hansen blev kendt skyldig i de to af forholdene, mens det sidste forhold udgik, da det var foregået og anmeldt i udlandet.

De to voldsforhold, Robert Hansen blev dømt for, foregik begge i hans lejlighed på Frederiksberg.

Her slog han Nynne Larsen i hovedet med knytnæveslag mindst tre gange i november 2020, mens han i marts 2021 slog hende flere steder på kroppen og i ansigtet med en guitar så voldsomt, at guitaren gik i stykker.