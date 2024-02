Rikke Gøransson er gravid.

Det afslører 'Paradise Hotel'-værten selv i et opslag på Instagram.

'Mor & Far i Paris,' skriver Rikke Gøransson i opslaget.

Her deler hun også en række billeder af sin gravide mave og af kæresten Bruno C. Da Conceicao, der er far til barnet, mens parret er i Paris sammen på ferie.

Det var i sommer, at den brassilanske kæreste begyndte at dukke op på tv-værtens sociale medier.

Efterfølgende bekræftede Rikke Gøransson så, at parret ganske rigtig var kærester - og ikke mindst, at Bruno formentlig var »den sidste kæreste«, hun ville få.

Nu har parret så taget næste skridt og venter barn sammen.

Det er dog ikke meget, som offentligheden har fået lov at høre om den nye kæreste Bruno.

Danish Fight Night der for anden gang afvikles i Royal Arena på Amager, her er det: Rikke Gøransson med kæresten Foto: Anthon Unger Vis mere Danish Fight Night der for anden gang afvikles i Royal Arena på Amager, her er det: Rikke Gøransson med kæresten Foto: Anthon Unger

Dog afslørede Rikke Gøransson i DR-podcasten 'Hånden på hjertet' i september, at kæresten allerede havde et barn fra et tidligere forhold.

»Det er en større kærlighed. Nu er det ikke bare ét menneske, jeg kommer til at holde af, og det er en gave. Det er ikke et lille barn, så man kan også blive venner. Det er ikke mit ansvar at opdrage, så det er også en befrielse. Jeg har aldrig været mere lykkelig,« lød det da fra tv-værten.

Nu skal hun og Bruno C. Da Conceicao så også have et barn sammen. Det bliver Rikke Gøranssons første barn.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Rikke Gøransson.