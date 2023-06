De seneste uger har flere juridiske eksperter overfor B.T. kritiseret et smuthul i det danske retssystem.

For efter Martin Jørgensen igen er sluppet for at betale af på sin milliongæld til grevinde Alexandra, har B.T. beskrevet, hvordan skyldnere let kan undgå nogensinde at betale en krone af på deres private gæld.

Men Folketingets retsordførere har trods gentagende henvendelser ikke haft lyst til at kommentere smuthullet overfor B.T.

Efter en debat om retssikkerhed på årets Folkemøde på Bornholm fik B.T. dog sat formanden og næstformanden for Folketingets Retsudvalg i stævne.

B.T. fanger Steffen Larsen (tv.) og Mai Mercado (midt), da de deltager i en debat om retssikkerhed i Advokaternes Telt på Folkemødet på Bornholm torsdag eftermiddag.

»Jeg har simpelthen ikke den fornødne viden til at kunne udtale mig håndfast om det,« lød svaret fra Konservatives retsordfører Mai Mercado, næstformand i Retsudvalget.

Heller ikke formanden for Retsudvalget, Liberal Alliances retsordfører Steffen Larsen, havde noget håndfast svar på, om man i hans parti ville gøre noget for at lukke smuthullet.

Han anerkendte dog, at det er problematisk, at skyldnere trods en høj indkomst kan blive fritaget for at betale af på deres private gæld, hvis bare de får brugt deres penge på andre fornøjelser inden.

Steffen Larsen er formand for Retsudvalget og retsordfører for Liberal Alliance.

Flere juridiske eksperter siger, at private kreditorer – som grevinde Alexandra – er meget dårligere stillet, fordi de ikke kan kræve lønindeholdelse, som staten kan. Hvad tænker du om den kritik?

»Det er jo problematisk, hvis man kan stikke af fra sin gæld, det er selvfølgelig et retssikkerhedsmæssigt problem. Hvis man kunne lave en ordning, hvor det offentlige kunne stå for en lønindeholdelse for gælden, som om det var en offentlig gæld, så ville det selvfølgelig være en forbedring af retssikkerheden for de folk, som har en skyldner,« lød det fra retsudvalgsformand Steffen Larsen.

Er det noget I vil kigge på at få ændret i Liberal Alliance?

»Det skal jo indgå i et større syn på, hvilke effekter det også har på andre dele af fogedretssystemet, og hvordan vi behandler skyldnere i Danmark generelt. Jeg synes heller ikke, der er grund til at lave nogle systemer, der kan være dybt skadelige for, hvordan vi behandlere skyldnere.«

Tidligere har B.T. talt med flere juridiske eksperter, der har problematiseret smuthullet i det danske retssystem.

Martin Jørgensens milliongæld til grevinde Alexandra kommer af, at han overførte penge fra grevindens konto til sig selv gennem deres otte år lange ægteskab. Penge, der ikke mindst talte grevindens apanage fra den danske stat, og som Martin Jørgensen påstod skulle gå til investeringer. I stedet gik de til at pleje en eksorbitant livsstil for ham selv, mens grevinden fik sendt uforklarlige regninger. Her ses parret med medlemmer af den kongelige familie til prins Nikolais konfirmation i 2013.

Et smuthul, som betyder, at skyldnere som Martin Jørgensen trods en høj månedsløn let kan slippe for at betale deres private gæld.

»Man skal bare sørge for at få brugt sine penge,« forklarede professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller til B.T.



Martin Jørgensen blev nemlig i Fogedretten i januar fritaget i et halvt år fra at afbetale på de 5,5 millioner kroner, han skylder grevinde Alexandra.

For selvom den tidligere reklamemand dengang havde en månedsløn på 50.000 kroner, så brugte han alle sine penge på ikke mindst en høj husleje og en leasingbil og ejede derfor intet, grevinde Alexandra kunne kræve udlæg i.

»Man kan godt diskutere, om det er tidssvarende, fordi i dag er det mindre oplagt at have ejendom. Men det er et politisk spørgsmål, for sådan har retssystemet været skruet sammen i mange år,« sagde Sten Schaumburg-Müller da.

Bør private kreditorer også kunne gøre krav i deres skyldneres løn, hvis de ikke betaler deres gæld, ligesom staten kan?

Samme pointe fremlagde fogedretsforsker Christian Rützou Hornskov fra København Universitets Juridiske Falkultet.

»Det eneste, det kræver at slippe for at betale sin gæld i Danmark, er dybest set bare, at man beslutter, at man ikke vil,« lød det fra fogedretsforskeren i B.T.

Gennem sin igangværende forskning af mulige forbedringer af det danske fogedretssystem havde Christian Rützou Hornskov fundet frem til, at man burde lade private kræve indhug i deres skyldneres løn, ligesom staten uden videre kan i deres gældsinddrivelse.

»Fogedretsreglerne er få gange blevet opdateret, men kun hvor det er kommet staten til gode. Grevinde Alexandra og alle os andre kan eksempelvis ikke kræve lønindeholdelse, som staten kan, fordi de blev trætte af debitorer, som lavede samme trick som Martin Jørgensen,« forklarede fogedretsforskeren.

Grevinde Alexandra havde sin daværende mand Martin Jørgensen med til prins Henriks 80-års fødselsdag i 2014. Året efter oplyste grevindens advokat, Mette Ravn Steenstrup, i en pressemeddelelse, at parret skulle skilles efter otte års ægteskab. I forbindelse med lynskilsmissen underskrev Martin Jørgensen et gældsbrev, der erklærer, at han har til hensigt at betale af på sin milliongæld til grevinden, hvis han kommer til penge.

Tidligere har kun Venstres retsordfører Preben Bang – som er tidligere inkassoadvokat og forhenværende formand for Retsudvalget – ønsket at kommentere Martin Jørgensens smuthul overfor B.T.

»Det taler jo i den grad for at udstrække statens mulighed for løntilbageholdelse til også at omfatte privat gæld. Det skal vi ind og overveje. Det er dybt krænkende, at man kan leve på første klasse og grine af kreditorerne,« lød det da fra Preben Bang.

B.T. har de seneste uger forsøgt at få en kommentar fra Folketingets forskellige retsordførere til smuthullet i fogedretssystemet.

Fortsat er hverken Henrik Andersen (M), Torsten Gejl (Å), Bjørn Brandenborg (S), Karina Lorentzen (SF), Peter Kofod (DF) eller Rosa Lund (Ø) vendt tilbage med et svar.