I denne uge udkommer Femina for sidste gang på tryk.

Det betyder samtidig, at Renée Toft Simonsen stopper som ugebladets brevkasseredaktør.

I 16 år har den 58-årige forfatter og psykolog-uddannede eksmodel rådgivet Feminas læsere om stort og småt.

Hun skriver i et Instagram-opslag, at hun har elsket sit arbejde med brevkassen, hvor Femina har givet hende 'ekstrem stor frihed, en fast indtægt og nogle vidunderlige redaktører', men nu takker hun af.

Renée Toft Simonsen med sin mand Thomas Helmig på Northside Festival i 2016. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

»Hold nu kæft, hvor har det været en fornøjelse, hvor har jeg dog følt mig privilegeret over alle de breve, jeg har fået, over rosen og risen, engagementet fra dem, der læste med derude og ikke mindst for samarbejdet med alle de kompetente damer, jeg har været så heldig at arbejde sammen med gennem årene,« skriver Reneé Toft Simonsen.

Det var i efteråret, at Aller Media meldte ud, at Femina fremover kun vil udkomme digitalt.

Det skete i kølvandet på en større fyringsrunde, hvor mediehuset samtidig annoncerede, at man ville stoppe med at udgive magasinet ELLE fra april 2024.