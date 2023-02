Lyt til artiklen

Modellen Mathilde Gøhler og musikproduceren Remee Jackman havde lagt op til de helt store projekter, da de annoncerede deres velgørenhedsorganisation My Foundation.

Men det gik trægt med at indsamle kapital til de godgørende projekter og kun tre år senere er nøglen drejet om, og organisationen er lukket.

Til B.T. fortæller Remee Jackman nu, hvorfor My Foundation er lukket og slukket efter den korte periode.

Det skyldes nemlig ikke, at parret har en manglende lyst til at hjælpe udsatte børn og familier men i stedet, at det er tidskrævende at drive en fond.

»My foundations Instagram fortsætter som koncept og vores støtte og ambassadørskab for SOS børnebyerne, Unicef osv. fortsætter. Det er kun fonden som juridisk enhed, som efter omstændighederne er for tidskrævende, hvis det skal gøres ordentligt,« lyder det fra popsnedkeren.

Det var da også det manglende engagement fra investorer, der endte med at blive dødsstødet for organisationen.

»Fonden har tabt mere end halvdelen af fondskapitalen. Fonden har ikke som forventet kunnet reetablere fondskapitalen i 2021. Fondens likviditetsmæssige situation kræver, at der bliver tilført kapital, hvilket bestyrelsen har tilkendegivet på bestyrelsesmøde den 12. maj 2022. Kapitaltilførelsen er endnu ikke sket, da bestyrelsen påtænker at igangsætte en likvidation af fonden i indeværende år,« lyder det i det seneste regnskab.

Det tidligere par fortsætter deres velgørenhed, men ikke med deres egen fond i ryggen. Foto: Bo Nymann Vis mere Det tidligere par fortsætter deres velgørenhed, men ikke med deres egen fond i ryggen. Foto: Bo Nymann

Det var da heller ikke et prangende resultat, fonden kunne fremvise fra 2021.

Her havde fonden en omsætning på 6.563 kroner og en egenkapital på -30.870 kroner.

Men det har ingen betydning for donationer fra det tidligere par, ifølge Remee.

»Vi har faktisk lige doneret 50.000 til SOS børnebyerne fra Mathildes My Foundation-tur med Nordgreen og var i sidste uge vært på Ronald McDonald fonden som indsamlede 2,7 millioner. Så hele tanken om at bruge vores platforme til at generere midler, fortsætter,« fortæller Remee.

B.T. har været i kontakt med Sos Børnebyerne, der fortæller, at man er glad for samarbejdet fortsætter med Remee og Mathilde, selvom fonden nu er afviklet.

»Vi er meget glade for vores samarbejde; både helt generelt og omkring indsamlingsinitiativer som My Foundation, der samlet set over tid har rejst mere end en million kr. til SOS Børnebyernes arbejde. Det er et flot resultat, der har gjort en stor forskel for udsatte børn bl.a. i Kenya, Rwanda og Jordan. Heldigvis fortsætter det gode samarbejde også fremover; såvel omkring ambassadørskab og formidling af sagen som om fundraising, og det ser vi meget frem til,« fortæller Peter Kamph, chef for Kommunikation og Partnerskaber.

Fonden er under frivillig likvidation, og det betyder, at en likvidator ser på de forskellige midler i fonden, efter alle kreditorer er betalt.

Hvis der er eventuel værdi tilbage efter likvidationen, fordeles det mellem selskabets ejere, der i dette tilfælde er Mathilde Gøhler og Remee Jackman.