Der har i årevis været uvenskab mellem to af topmændene i den danske underholdningsbranche.

Det deler Casper Christensen med Remee Jackman i sin podcast 'Casper 3080 Tikøb'.

Her er de to sammen med præsten Thomas Hansen, der forkynder i den kirke, som de begge tilhører.

Der er tale om frikirken Hillsong.

»Remee og jeg har kendt hinanden i 30 år, men lige pludselig fyrer jeg den ekstra af i nogle år, og i den periode ryger vi meget skævt af hinanden. Og jeg begynder at bagtale Remee lidt og tale dårligt om ham, og det fik jeg det faktisk ret dårligt over,« fortæller han i podcasten, som Se og Hør har gennemgået.

Remee Jackman fortæller, at han godt vidste, at Casper havde et horn i siden på ham, men han anede ikke, hvad fejden handlede om.

»Det havde også gået mig meget på i de år, hvor jeg mærkede det. Det gjorde mig ked af det og jeg var ærgerlig over det. Jeg forstod ikke helt, hvorfor det var sådan.«

Derfor betød det også meget for ham, da Casper til sidst undskyldte for ham.

»Det blev jeg rigtig glad for.«

Undskyldningen kom efter, at Casper Christensen opdagede Remees navn i den WhatsApp-gruppe, der blev brugt til kirken.

Herefter rakte han ud til sin 'fjende' og fik rodet bod på det dårlige forhold.

I dag forstår Casper Christensen dog ikke, hvad det var, der i første omgang gjorde, at han blev sur på Remee.

»Jeg kan heller ikke forstå det selv. Jeg ved ikke, hvad der triggede, men et eller andet triggede du.«

Remee modtog dog undskyldningen med det samme, og slår fast at han er typen, der sagtens kan tilgive, hvis folk er oprigtige.

I dag er forholdet godt mellem de to kendisser.