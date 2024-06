Reese Witherspoon.

Du kender formentlig navnet på den 48-årige Oscar-vindende skuespiller og producer, men Reese er faktisk ikke hendes rigtige navn – og det har overrasket både hendes fans og medskuespillere.

I et fælles interview med Nicole Kidman til Vanity Fair falder snakken nemlig på, hvorfor Reese Witherspoon altid kalder skuespilleren Laura Dern ved efternavn.

»Ved du hvorfor? Fordi mit navn er Laura, og hendes navn er Laura, og det er forvirrende for mig,« forklarer Reese Witherspoon i interviewet.

Reese Witherspoon og Nicole Kidman har arbejdet sammen på flere produktioner, blandt andet HBO-serien 'Big Little Lies' – men selv Nicole Kidman havde glemt, at Reese rigtigt hedder Laura. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Reese Witherspoon og Nicole Kidman har arbejdet sammen på flere produktioner, blandt andet HBO-serien 'Big Little Lies' – men selv Nicole Kidman havde glemt, at Reese rigtigt hedder Laura. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

»Mit rigtige navn er Laura Jeanne,« lyder det videre til et stort 'oh!' fra Nicole Kidman.

Og det er ikke kun Nicole Kidman, der er blevet overrasket over, at Reese Witherspoon i virkeligheden hedder Laura til fornavn.

Der er nemlig også en lang række fans, der ikke vidste, at skuespillerindens officielle navn er Laura Jeanne Reese Witherspoon.

»Vent, Reese har et rigtigt navn?« spørger en følger eksempelvis på Instagram, hvor det flyder over med lignende kommentarer.

DET VIDSTE JEG IKKE

Reese er Laura?!!!' Det anede jeg ikke

Selv ikke Nicole vidste det

Jeg fandt ud af i dag, at Reeses rigtige navn er Laura lmao