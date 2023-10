TV 2's korrespondent Rasmus Tantholdt rundede fredag et skarpt hjørne – og det blev fejret med familien, som han for nyligt er vendt hjem til.

For med en krig i både Ukraine og mellem Israel og Hamas, har korrespondenten haft travlt.

Men på sin 50-års fødselsdag var både de voldsomme nyheder, krig og ødelæggelse sat på pause for en stund.

Det skrev hans forlovede, Natasja Crone, på et Instagram-opslag, hvor hun samtidig hyldede sin elskede med varme ord:

'Hvis der er noget dagens fødselsdagsbarn fortjener, er det fred og ro med dem, han elsker – og ingen dramatiske nyheder. Bare lige i dag,' skrev Crone blandt andet.

Hun afslørede samtidig, at fejringen foregik på havet, hvor Tantholdt altid føler sig 'fri og lettet.'

I juni gik Rasmus Tantholdt på knæ for den 53-årige tv-vært Natasja Crone efter flere år som kærester.

De to har i en årrække begge arbejdet på TV 2, og i dag er Natasja Crone vært på Go' Aften Live.

De rosende ord i anledningen af hendes forlovedes store dag, var således også præget af korrespondentens arbejde.

'Jeg kender få – måske ingen – der arbejder så stædigt, grundigt og dedikeret for at fortælle os andre, hvad han oplever og ser med egne øjne og gennem kollegaers kameraer. Der findes ikke en middel eller sløv dag på jobbet for Rasmus. Det skal helst være unikt,' skrev Natasja Crone.