Livet som småbørnsforældre kræver nogle gange ofre.

Det gælder også for stjernen Rasmus Seebach og hans kæreste, Julie Teglhus, der sover hver for sig derhjemme.

Men de gør det for deres børns skyld, fortæller Rasmus Seebach til Euroman.

Parret skiftes nemlig til at sove med deres sønner, Holger og Helmut, hver nat. De er henholdsvis to og syv år.

»Det er en god måde at knytte et bånd til dem, og vi mærker trygheden, det giver dem, at vi ligger der,« siger Rasmus Seebach til magasinet.

Det er dog ikke altid helt gnidningsløst at sove med børnene - parrets ældste søn, Helmut, kan nemlig godt være lidt urolig at dele seng med.

Rasmus Seebach fortæller, at sønnen »karter rundt i sengen«, og det sommetider hænder, at Helmuts sovemakker bliver sparket eller »nikket en skalle« i søvne.

Sangeren understreger dog, at det også er en del af den hyggelige familiestund - og den nyder parret meget.

Parret venter deres tredje barn, og de har tidligere meldt ud, at det bliver en pige. Terminen er dog ikke offentliggjort endnu.