Rasmus Seebach voksede op på Frederiksberg med en ganske særlig nabo.

I huset overfor hans barndomshjem fandt man nemlig hans far Tommy Seebachs gode ven Dario Campeotto, der boede de sidste mange år af sit liv i selvsamme københavnske bydel.

Men lørdag 1. april gik den 84-årige entertainer bort, omringet af sin familie i hjemmet på Frederiksberg, efter et længere forløb med kræft i bugspytkirtlen, der tvang ham til at indstille sin glorværdige sangkarriere i begyndelsen af sidste år.

Dario Campeotto fotograferet i sit hjem på Frederiksberg i forbindelse med sit 60 års jubilæum. Foto: Celina Dahl Vis mere Dario Campeotto fotograferet i sit hjem på Frederiksberg i forbindelse med sit 60 års jubilæum. Foto: Celina Dahl

Og han vil blive savnet af Rasmus Seebach, der kendte Dario Campeotto hele sit liv.

'Ham her kommer min familie og jeg virkelig til at savne – Tak for sangen Dario,' skriver Rasmus Seebach i et mindeopslag på Instagram.

Her deler han et sort-hvid billede af den afdøde smørtenor, som fortsat var en afholdt del af hans og familiens liv til det sidste.

Rasmus Seebach var blandt andet at finde til Dario Campeottos 80-års fødselsdag for fire år tilbage på restaurant Josty på Frederiksberg.

En glad Tommy Seebach omgivet af familien efter sejren i Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Foto: Kim Rune Vis mere En glad Tommy Seebach omgivet af familien efter sejren i Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Foto: Kim Rune

Her roste musikeren sin gamle nabo for »at være så underholdende og varm« overfor Se&Hør.

»Han (Dario, red.) stod altid ovre i garagen og pillede med sine biler. Min far gik ikke så meget op i biler, så hvis man gerne ville lege med biler, skulle man over til Dario,« mindedes Rasmus Seebach dengang til ugebladet.