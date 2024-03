Der er tilsyneladende stadig dårlig stemning i Seebach-familien.

For tre uger siden afslørede Nicolai Seebach, at al kontakt med lillebror Rasmus Seebach var brudt i kølvandet på en strid om brødreparrets fælles musikimperium. Torsdag aften dukkede sidstnævnte så op til premieren på sin nye musical.

Det er i år 15 år siden, at Rasmus Seebach brød igennem med hittet 'Engel'.

Sammen med sin storebror Nicolai Seebach slog han sig hurtigt fast som Danmarks suverænt mest populære popsanger, men da Rasmus Seebach i 2020 udgav singlen 'Supermand', var Nicolai Seebach pludselig ikke længere med på sangskriverholdet.

Seebach-brødrene tilbage i 1999, da de lavede musik under navnet G-Bach. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Det blev der i første omgang ikke taget større notits af, før Se&Hør tilbage i september skrev, at de var gået hver til sit.

Ifølge ugebladet var det en strid om fordeling af indtægter, og Rasmus Seebach udtalte, at han var rigtig ked af, at de ikke havde kunne finde en løsning.

Den 14. februar eskalerede det yderligere, da det først kom ud, at Rasmus Seebach havde købt Nicolai Seebach ud af deres firma, og sidstnævnte udtalte til Se&Hør, at han ikke længere ønskede at have kontakt med sin lillebror, som han føler sig snydt af.

»At jeg har skullet kæmpe så meget for at få en lille bid af, hvad der helt retfærdigt er mit, er skuffende,« lød det fra Nicolai Seebach.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne til Danish Music Awards i 2015. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

De sidste par år har Rasmus Seebach udelukkende lavet musik med Lars Ankerstjerne og Seebach-brødrenes fætter Andreas Sommer - og de tre har sammen lavet musikken til den nye musical 'Askepot The Musical'.

Da Rasmus Seebach torsdag aften ankommer til gallapremieren på musicalen i Tivoli i København, fortæller han først, hvor meget han har glædet sig til at se det endelige resultat.

»Jeg er spændt. Jeg har prøvet på at tage en lur tidligere, og jeg har det seriøst som om, det er juleaften.«

Han afslører også, at hans kæreste Julie Teglhus har termin med deres tredje barn til juli, men da B.T. spørger, om han har lyst til at fortælle, hvad der er gået galt i forhold til hans bror, svarer han:

Rasmus Seebach til gallapremiere på 'Askepot The Musical'. Foto: Anthon Unger

»Det har jeg ingen kommentar til i dag.«

Da B.T. forsøger anden gang med tilføjelsen, at deres musikalske samarbejde netop har fyldt så meget igennem årene, gentager han venligt:

»Nej, helst ikke i dag.«

